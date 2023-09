It seisde seizoen fan Overwatch 2 yntroduseart nije Hero Mastery Mode en Balance Patch

It oanhâldende seisde seizoen fan Overwatch 2 bringt nije updates foar it spultsje. Blizzard hat in nije PVP-modus yntrodusearre, in nije stipeheld, en ferhaalmisjes. Derneist is in balâns patch útrôle, tegearre mei in nije modus neamd Hero Mastery.

Hero Mastery is in single-player modus ûntworpen om spilers te helpen har feardigens te learen en te ferbetterjen mei spesifike helden. Spilers kinne meidwaan oan feardigens-basearre útdagings dy't binne ôfstimd op de unike kapasiteiten fan elke held. Op it stuit is Hero Mastery allinich beskikber foar in lytse groep helden ynklusyf Tracer, Reinhardt en Mercy, mei mear helden dy't yn 'e takomst wurde tafoege.

Wylst de beheinde heldenpool foar Hero Mastery guon spilers teloarstelle kin, is de modus rjochte om minsken te helpen nije karakters te learen. It jout in obstakelbaan dêr't spilers wurde graded basearre op harren snelheid yn it foltôgjen it. De modus rjochtet him op it learen fan spesifike feardigenssets lykas Mercy's flecht en Tracer's teleportearjende kapasiteiten.

Neist Hero Mastery bringt Overwatch 2 syn jubileumevenemint werom op septimber 19. Dit evenemint sil alle seizoensmodi fan it spultsje hawwe en sil legindaryske skins oanbiede yn 'e winkel yn it spultsje. Spilers sille ek hawwe de mooglikheid om te fertsjinjen credits troch nije útdagings.

De balâns patch yntrodusearret ferskate feroarings oan it spul, ynklusyf oanpassings oan skea, skyld, en genêzing nûmers. Opmerklike feroarings omfetsje tweaks oan tanks lykas Zarya en Orisa, dy't har helpe om mear definsyf te hanneljen.

Oer it algemien bringt it seisde seizoen fan Overwatch 2 spannende nije updates foar it spultsje. De yntroduksje fan Hero Mastery-modus jout spilers in kâns om har feardigens te ferbetterjen mei ferskate helden, wylst de balâns patch soarget foar in mear lykwichtige gameplay-ûnderfining.

