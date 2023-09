Overwatch 2 yntroduseart Hero Mastery: In nije modus foar ien spieler

Yn 'e heul populêre helden-shooter, Overwatch 2, sille spilers no de kâns hawwe om har feardigens te testen yn' e gloednije Hero Mastery-modus foar ien spieler. Dizze spannende modus, dy't tongersdei waard lansearre as ûnderdiel fan in fergese update, biedt spilers in kursus fol mei aksjes fol mei trainingsbots, obstakels en springpads. Untwikkele troch Blizzard, Hero Mastery daaget spilers út om nei de finish te racen, wylst se trainingsbots fjochtsje en emblemen sammelje, alles yn 'e rapste tiid mooglik.

Hero Mastery Mode hat trije karakters by lansearring: Mercy, Reinhardt en Tracer. Dizze helden hawwe elk trije karakterspesifike kursussen fan tanimmende muoite. As spilers troch de modus foarútgong, sille se ferskate útdaagjende trainingsbots tsjinkomme, lykas Tank Bots mei hege HP en barriêres, Rocket Bots dy't burst skea oanmeitsje, en Sniper Bots dy't oanfallen fan lange ôfstân. Guon senario's fereaskje sels dat spilers freonlike trainingsbots escortearje. Neist it ferslaan en foarkommen fan bots, moatte spilers emblemen sammelje om har skoares te ferheegjen.

Wylst it folsleine roster fan 38 spielbere karakters net beskikber is yn Hero Mastery by lansearring, kinne spilers ferwachtsje dat Blizzard yn takomstige seizoenen mear helden en kursussen yntrodusearret. Seizoen 6, dat rint oant heal oktober, sil de earste kâns wêze foar spilers om nije tafoegings oan 'e modus te belibjen.

Om ta te foegjen oan de opwining, Hero Mastery modus lansearret mei in beheind-tiid evenemint dat rint oant septimber 25. Troch it foltôgjen fan in rige fan útdagings, spilers sille fertsjinje beleannings lykas wapen charms, souvenirs, sprays, en titels. Derneist kinne spilers konkurrearje op Leaderboards dy't de top 500 spilers yn elke regio folgje.

De Hero Mastery-modus is beskikber op alle platfoarms stipe troch Overwatch 2, ynklusyf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, en Xbox Series X.

Oer it algemien biedt de yntroduksje fan Hero Mastery-modus yn Overwatch 2 spilers in spannende en útdaagjende ûnderfining foar ien spieler. It lit se har feardigens testen, race tsjin de klok, en konkurrearje foar hege skoares, wylst se troch in array fan obstakels en formidabele trainingsbots navigearje. Mei de belofte fan takomstige tafoegingen en in evenemint yn beheinde tiid, hawwe Overwatch 2-fans noch mear redenen om yn dizze spannende nije modus te dûken.

Definysjes:

- Hero Mastery: In modus foar ien spieler yn Overwatch 2 wêr't spilers har feardigens testen, race tsjin 'e klok, en sammelje emblemen wylst se fjochtsje training bots.

- Training Bots: Keunstmjittige yntelliginsje kontroleare karakters yn Overwatch 2 brûkt foar oefen- en trainingsdoelen.

- Emblemen: sammelbere items yn Hero Mastery-modus dy't helpe by it ferbetterjen fan skoares.

Boarnen: Blizzard.