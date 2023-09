De ynkonsistinsjes fan Overwatch 2's Hero Ages and Birthdays

Overwatch 2, it heul ferwachte ferfolch op it populêre earste-persoan shooter-spiel, hat koartlyn kanonike bertedatums en leeftiden frijlitten foar elk fan har 38 helden op har offisjele webside. Wylst guon fan dizze leeftiden sin meitsje, binne d'r ferskate inkonsistinsjes dy't fans de holle hawwe litten en de tiidline en de oerlevering fan it spul freegje.

Ien fan 'e meast opfallende foarbylden fan dizze ynkonsistinsje is mei de nije stipeheld, Kiriko. Yn 'e oerlevering fan it spultsje wurdt oanjûn dat Kiriko opgroeide mei Genji en Hanzo en njonken har trainde yn' e wegen fan it swurd. Neffens har offisjele leeftiden binne Genji en Hanzo lykwols 37 en 40 respektivelik, wylst Kiriko mar 21 is. Dit leeftydsferskil komt net oerien mei de keunst en it ferhaal dat wy kenne.

Fans hawwe ek oare nuverheden en ynkonsistinsjes oanwiisd. Bygelyks, Sojourn wurdt no neamd as 47 jier âld, mar har suster Valentine soe op 'e leeftyd fan 14 de nicht fan Sojourn befalle moatte, wat heul ûnwierskynlik liket. Derneist liket de leeftydskloof tusken Pharah en Mercy, dy't no bliken binne in kanonike koppeling te wêzen, net oerienkomme mei de keunst yn Ana's komôfferhaal.

Oer it algemien, hoewol it ferhaal fan Overwatch yn 'e rin fan' e jierren in protte feroaringen en shake-ups hat ûndergien, liket it derop dat de fokus mear west hat op it meitsjen fan in libbendige wrâld en ferhaal dan op it garandearjen fan in konsekwinte tiidline. Hoewol dizze ynkonsekwinsjes frustrerend kinne wêze foar guon fans, is it wichtich om te ûnthâlden dat it ferhaal fan Overwatch úteinlik giet oer de vibes en ûnderfiningen fan har karakters ynstee fan de spesifikaasjes fan har leeftiden.

