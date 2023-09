Overwatch 2 Team befêstiget feroaringen oan kompetitive spieljen, mar net alle ferbetteringen komme gau

It Overwatch 2-team hat erkend dat d'r bepaalde problemen binne mei de hjoeddeistige steat fan kompetitive spiel yn it spul, en se wurkje oan it meitsjen fan needsaaklike ferbetteringen. Ien grutte soarch dy't is oanbrocht is it gebrek oan transparânsje yn hoe't rangen wurde berekkene. Spilers hawwe útsprutsen ûntefredenens mei it nije systeem, en merkte op dat it is net beleanjend en kin liede ta deranking sels nei it winnen fan spultsjes.

Overwatch-spieldirekteur, Aaron Keller, hat dizze soargen oanpakt en befêstige dat feroaringen oan 'e gong binne. Ien kwestje dat hy markearre is it brûken fan MMR-ferfal, dat kin feroarsaakje spilers te derank as se hawwe net spile in bepaalde rol faak. It team is fan plan transparanter te wêzen oer hoe't ferfal ynfloed hat op rangen en sil feroaringen meitsje om dizze soarch oan te pakken.

Keller neamde ek de mooglikheid om de mjitting fan feardigenswurdearring werom te bringen fan it orizjinele Overwatch-spiel, mar it is noch net wis as dat sil barre. It team ûndersiket ferskate opsjes en wurdearret feedback fan 'e mienskip.

Wat de tiidline foar dizze feroarings oanbelanget, sille op koarte termyn wat oanpassings makke wurde, lykas ferbetteringen yn hoe't MMR-ferfal wurdt behannele. Begjin takom jier wurde lykwols gruttere feroarings trochfierd. It team is fan doel it rangsysteem trochsichtiger te meitsjen, faker rapportaazje te leverjen, beheiningen op groepearring op hege feardigensnivo's te ûntspannen en nije kompetitive beleanningen yn te fieren.

Hoewol dizze updates wat tiid kinne duorje, set it Overwatch 2-team har yn foar it meitsjen fan in mear befredigjende en beleanjend kompetitive ûnderfining foar spilers.