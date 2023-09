Oscar Health beneamt nije bestjoerders om groei en strategy te stimulearjen

It New York-basearre sûnensfersekeringsbedriuw Oscar Health hat twa wichtige útfierende beneamingen oankundige om har liederskipsteam te fersterkjen. Kerry Sain is beneamd as de Executive Vice President fan +Oscar, wylst Steven Kelmar de rol nimt fan Executive Vice President en Chief of Staff foar de CEO.

Oscar Health lansearre +Oscar yn 2021, in platfoarm dat provider-sponsore en regionale sûnensplannen deselde tsjinsten en technologyske mooglikheden biedt as gruttere sûnensplannen. Yn har foarige rol as Chief Commercial Growth Officer foar Aetna, hie Sain tafersjoch op de kommersjele merken medyske bedriuw. Yn har nije rol by +Oscar sil Sain ferantwurdlik wêze foar de go-to-market strategy fan it bedriuw.

Kelmar, dy't earder liederskipsrollen hie by Aetna en CVS Health, bringt in skat oan ûnderfining nei Oscar Health. As Chief of Staff en Executive Vice President by Aetna liedde hy it kantoar fan 'e foarsitter en CEO, wylst hy ek tsjinne yn ferskate strategyske en ymplemintaasjerollen. By Oscar Health sil Kelmar in wichtige rol spylje by it begelieden fan 'e bedriuwsstrategy en prosessen foar útfierend behear fan it bedriuw.

Mark Bertolini, CEO fan Oscar Health, spruts syn fertrouwen út yn it liederskip fan Kelmar, en stelde, "Steve bringt in ongelooflijk track record fan it fersnellen fan bedriuwsweardeskepping en prestaasjes." Hy foege ta dat Kelmar's ûnderfining en ôfstimming mei de missy fan it bedriuw ynstruminteel sille wêze yn it stimulearjen fan groei en it realisearjen fan wichtige strategyske doelen.

Neist Oscar Health hawwe oare sûnensbedriuwen opmerklike útfierende beneamingen makke. Shannon Werb is beneamd as CEO fan Array Behavioral Care, in firtuele psychiatry- en terapyplatfoarm. Dr Sara Gotheridge nimt de rol fan Chief Medical Officer, wylst Ben Schlang sil tsjinje as Chief Financial Officer. Dizze bestjoerders bringe har wiidweidige eftergrûnen yn 'e sûnenssoarch nei Array Behavioral Care, en soargje foar de levering fan klinyske tsjinsten fan hege kwaliteit en effektyf finansjeel behear.

Underwilens hat Elucid, in Boston-basearre medyske technologybedriuw spesjalisearre yn AI-ynskeakele ôfbyldingsanalysesoftware foar kardiovaskulêre sykte, Windi Hary ynhierd as de Senior Vice President of Regulatory Affairs and Quality Management. Hary's ekspertize yn regeljouwingûntwerp en oanfragen, lykas kwaliteitsbehear yn ynternasjonale jurisdiksjes, sille weardefolle besittings wêze by it fuortsterkjen fan de missy fan Elucid om kardiovaskulêre sykte te bestriden.

Dizze útfierende beneamingen wjerspegelje de ynset fan sûnensorganisaasjes om har liederskipsteams te fersterkjen en groei te driuwen troch strategyske inisjativen.

