Oppo is nei alle gedachten fan plan in nije tsjinst foar batterijferfanging yn te fieren foar har brûkers, wêrtroch se har smartphone-batterijen fergees kinne ferfange as nedich. It earste apparaat dat profiteart fan dit inisjatyf wurdt sein dat it de Oppo A2 Pro 5G is, dy't wurdt ferwachte te lansearjen op 'e Sineeske merk op 15 septimber.

Neffens promininte tipsters Digital Chat Station en Whylab sil Oppo fergees batterijferfangings oanbiede binnen in fjouwerjierrich tiidframe. As it persintaazje batterij sûnens yn dizze perioade ûnder 80 prosint sakket, sil Oppo de batterij ferfange ûnder de tsjinst nei ferkeap. Dit belied wurdt ferwachte te wurde oankundige neist de lansearring fan 'e Oppo A2 Pro 5G.

De Oppo A2 Pro 5G is al in skoft it ûnderwerp fan geroften en spekulaasjes. Foarige lekkages suggerearje dat it apparaat in 6.7-inch Full-HD + AMOLED-display sil hawwe mei in 120Hz ferfarskingsfrekwinsje. It wurdt geroften oandreaun troch in MediaTek Dimensity 7050 SoC en sil komme yn ferskate RAM- en opslachopsjes, ynklusyf 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, en 12GB + 512GB. De smartphone wurdt ek sein dat it in trijefâldige efterkamera-opset hat, laat troch in 64-megapixel primêre sensor, en in 8-megapixel frontkamera foar selfies. Fierder wurdt ferwachte dat it in 5,000mAh-batterij ynpakke sil.

De tsjinst foar batterijferfanging is in wolkom oanfolling foar Oppo-brûkers, en biedt har gemoedsrêst te witten dat de batterij fan har apparaat fergees kin wurde ferfongen as nedich. It bliuwt te sjen as dizze tsjinst yn 'e takomst wurdt útwreide nei oare Oppo-apparaten.

Boarnen: [Digital Chat Station, Whylab]