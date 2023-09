Neffens lekke ynformaasje oer Weibo, is Oppo ynsteld om de gerofte Oppo A2 Pro-smartphone yn Sina gau te lansearjen. De ferwachte startdatum is septimber 15. Wylst Oppo noch gjin details offisjeel befêstige hat, hawwe de útlekte spesifikaasjes opwining makke ûnder smartphone-entûsjasters.

It wurdt geroften dat de Oppo A2 Pro in 6.7-inch full-HD + AMOLED-display hat mei bûgde rânen en in ferfarskingsfrekwinsje fan 120Hz. It wurdt ek sein mei in krêftige 5,000mAh batterij en stipe foar maksimaal 12GB RAM en 512GB opslach.

De renderings fan 'e tillefoan litte in sirkulêr kamera-eilân sjen mei in trijefâldige kamera-opstelling op' e efterkant, tegearre mei in LED-flitser. De Oppo A2 Pro wurdt werjûn yn in slanke swarte kleuropsje.

Yn termen fan resinte releases lansearre Oppo de Oppo A38 yn Yndia, priis ûnder Rs. 15,000. De Oppo A38 hat in octa-core MediaTek Helio SoC, in 5,000mAh batterij mei 33W bedrade SuperVOOC snelle oplaadstipe, en in 6.56-inch HD + LCD-display mei in 90Hz ferfarskingsfrekwinsje en in pykhelderheidsnivo fan oant 720 nits. It rint op Android 13-basearre ColorOS 13.1 en komt mei in dûbele efterkamerasysteem besteande út in 50-megapixel AI-stipe primêre sensor en in 2-megapixel sekundêre sensor.

Wylst se wachtsje op offisjele befêstiging fan Oppo, wachtsje fans begearich op 'e lansearring fan' e Oppo A2 Pro en syn potinsjele nijsgjirrige funksjes en spesifikaasjes.

Boarne: Lekte ynformaasje oer Weibo.