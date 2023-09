OpenAI kundiget ûntwikkelderskonferinsje oan om nije ark te besjen en ideeën út te wikseljen

OpenAI hat plannen iepenbiere om har inaugurele ûntwikkelderskonferinsje, OpenAI DevDay, op 6 novimber 2023 yn San Francisco te hostjen. It ien-dei-evenemint is fan doel hûnderten ûntwikkelders byinoar te bringen om nije ark te werjaan en mei te dwaan oan diskusjes mei it technyske personiel fan OpenAI.

Sûnt de lansearring fan ChatGPT ferline jier is de belangstelling foar generative AI wrâldwiid tanommen. De modellen fan OpenAI, ynklusyf GPT-3, GPT-4, DALL-E, en Whisper, hawwe traksje opdien ûnder mear dan 2 miljoen ûntwikkelders. Dizze modellen binne brûkt yn ferskate applikaasjes, fariearjend fan yntegrearjen fan tûke assistinten yn besteande systemen oant it meitsjen fan ynnovative applikaasjes en tsjinsten dy't earder net te berikken wiene.

Wylst de measte fan OpenAI's DevDay persoanlik sil plakfine, sille it haadadres en bepaalde konferinsjesegminten live wurde streamd. It evenemint sil ûntwikkelders fan oer de hiele wrâld in kâns jaan om nije ark te besjen en ideeën út te wikseljen mei OpenAI. Oanwêzigen oanwêzich op it plak sille ek de kâns hawwe om diel te nimmen oan breakout-sesjes ûnder lieding fan it technyske personiel fan OpenAI.

Registraasjedetails foar sawol persoanlik as livestream bywenjen wurde yn 'e folgjende wiken oankundige. OpenAI hat in webside oprjochte wêr't partikulieren har ynteresse útdrukke kinne en mear ynformaasje kinne krije oer de konferinsje. OpenAI CEO Sam Altman ferwachtet it dielen fan it "lêste wurk" fan it bedriuw tidens it evenemint, mooglik nije produkten of tsjinsten te ûntbleatsjen. Wylst in oankundiging fan 'e skaal "GPT-5" miskien net ferwachte wurdt fanwegen de relative nijichheid en boarne easken fan GPT-4, kinne oanwêzigen noch ferrassingen tsjinkomme.

