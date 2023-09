OpenAI DevDay: In ûntwikkelderskonferinsje om nije ark en technologyen te sjen

OpenAI, de makker fan OpenAIChatGPT, is ynsteld om har ynaugurele ûntwikkelderskonferinsje, OpenAI DevDay, te hostjen yn San Francisco op novimber 6. It evenemint is fan doel ûntwikkelders in kâns te jaan om yn diskusjes te gean, ynnovative ideeën te ferkennen en in sneakpeek te krijen yn de lêste ark en technologyen ûntwikkele troch OpenAI.

Tidens dit evenemint fan ien dei sil it technyske personiel fan OpenAI breakout-sesjes liede foar persoanlike oanwêzigen. Hoewol spesifike details oer de rûte en lokaasje fan it evenemint net binne iepenbiere, sil de konferinsje in keynote-adres omfetsje troch in promininte sprekker fan OpenAI. Foar dyjingen dy't net persoanlik kinne bywenje, sil it keynote-adres beskikber wêze foar online streaming.

"Wy sjogge út nei it werjaan fan ús lêste wurk om ûntwikkelders te bemachtigjen by it bouwen fan nije applikaasjes," sei Sam Altman, CEO fan OpenAI. Mei mear as twa miljoen ûntwikkelders dy't al OpenAI's suite fan generative AI-technologyen brûke om applikaasjes te meitsjen en te ferbetterjen, is OpenAI DevDay fan doel ynnovaasje en gearwurking te befoarderjen binnen de ûntwikkeldersmienskip.

De konferinsje sil ûntwikkelders de kâns biede om nije ark te besjen en ideeën út te wikseljen, en de grinzen ferstean fan wat generative AI kin berikke. Fierder wurdt ferwachte dat diskusjes oer de etyske yntegraasje fan generative AI yn 'e maatskippij en ferantwurde ynnovaasje binnen dit fjild plakfine.

OpenAI DevDay beklammet it belang fan ynteraksje mei ûntwikkelders en biedt in platfoarm foar dielen fan kennis en ferkenning fan nije technologyen. Ûntwikkelers kinne registrearje foar in-persoan bywenjen op OpenAI syn webside, lykwols, beskikberens fan spots is beheind.

Artificial Intelligence (AI), faaks oantsjutten as generative AI, is in tûke fan kompjûterwittenskip dy't him rjochtet op it meitsjen fan yntelliginte masines dy't by steat binne om minsklik-lykas gedrach te simulearjen. It giet om de ûntwikkeling fan algoritmen en modellen dy't gegevens analysearje en ynterpretearje kinne, besluten nimme en taken útfiere mei minimale minsklike yntervinsje.

boarnen:

- OpenAI DevDay parseberjocht