It Indie-klimspultsje "Allinnich omheech" ynienen fuortsmiten fan Steam Store

It populêre indie-klimmenspul, "Only Up", dat in massale oanhing op Twitch krige, is abrupt fuortsmiten fan 'e PC-spielwinkel Stream. De ûntwikkelder fan it spultsje, bekend as Indiesolodev, neamde moannen fan stress as reden foar it fuortheljen.

Yn in Steam-patchnotysje taheakke oan it no ferwidere spultsje, ferklearre Indiesolodev dat "Only Up" har earste venture wie yn spielûntwikkeling, makke foar kreative doelen en om har feardigens te testen. It spul hie har lykwols yn 'e moannen in protte stress soarge. Se sprieken har winsk út om it spul efter har te setten en te rjochtsjen op har eigen wolwêzen.

As studint foar spultsje-ûntwerp spruts Indiesolodev út dat se de ferantwurdlikens net langer woene om "Allinnich omheech" te stypjen en ynstee fan doel in pauze te nimmen en har oplieding troch te gean. Se neamden ek har plannen om har folgjende spultsje te ûntwikkeljen, dat in oar sjenre, ynstelling en fokus soe hawwe op kinematografy.

Nettsjinsteande in solo-ûntwikkelder foar "Only Up", is Indiesolodev fan plan om te wurkjen mei in team foar har folgjende spultsje, foarearst mei de titel "Kith." It fuortheljen fan "Allinnich omheech" út 'e Steam-winkel markearret it ein fan' e beskikberens fan it spultsje foar spilers.

"Only Up" krige positive beoardielingen op Steam sûnt syn frijlitting yn maaie 2023, mei 71% fan 'e resinsinten markearre it as in positive ûnderfining. It spul folge it ferhaal fan in tiener mei de namme Jackie, dy't har wei nei de top fan 'e wrâld fan it spultsje moast klimme om oan earmoede te ûntkommen en oer harsels te learen.

Wylst it spultsje krypto-fans luts mei syn ferwizings nei Goblintown NFT's, wiene d'r ek klachten oer it gebrûk fan NFT-keunst. Spekulaasjes binne ûntstien dat it fuortheljen fan it spultsje kin wurde ferbûn mei it gebrûk fan auteursrjochtlik beskerme materiaal, ynklusyf muzyk fan besteande anime-shows en fideospultsjes.

Oer it algemien hat de hommels ferwidering fan "Allinnich omheech" út 'e Steam-winkel fans teloarsteld litten, mar it beslút fan Indiesolodev om har wolwêzen te prioritearjen en te fokusjen op takomstige spultsje-ûntwikkeling is begryplik.

