Allinnich omheech, viraal spultsje op Twitch, lutsen fan Steam

It populêre virale spultsje, Only Up, dy't yn 'e simmer enoarme populariteit op Twitch krige, is fuortsmiten fan it Steam-platfoarm. De makker fan it spul, bekend as SCKR Games, spruts in winsk út om troch te gean fan it spul fanwege de stress dy't it feroarsake.

Allinnich Up krige in wichtige oanhing op Twitch mei syn unike take op it ferhaal fan Jack and the Beanstalk. It spul befette filosofyske ferhalen en útdaagjende platfoarming as spilers besochten har wei omheech te klimmen ferskate driuwende objekten en omjouwings.

Nettsjinsteande syn súkses op Twitch, krige Only Up krityk foar it opnimmen fan NFT-referinsjes, it ûntbrekken fan gameplay-funksjes lykas in opslachfunksje, en beskuldigings fan it brûken fan auteursrjochtlik beskerme aktiva fan in oare ûntwikkelder. Dizze kontroversjes liede ta dat it spultsje yn july tydlik fan Steam ôfnommen waard foardat it weromkaam.

Yn in updatepost erkende de solo-ûntwikkelder fan Only Up har flaters en spruts in winsk út om it spultsje efter har te setten. Se neamden de stress dy't it spultsje feroarsake hie en de needsaak foar frede fan geast en genêzing. De ûntwikkelder is fan plan om in pauze te nimmen en har oplieding troch te gean wylst se wurkje oan har folgjende spultsje, foarearst mei de titel Kith. Dit nije projekt sil in oar konsept, sjenre en ynstelling hawwe, rjochte op kinematografy. De ûntwikkelder spruts ek in winsk út om mei in lyts team te wurkjen om har feardigens foar spultsje-ûntwerp te ferbetterjen.

Trouw oan har oankundiging is Only Up net mear te keap op Steam. Dejingen dy't it spultsje al kocht hawwe, kinne it lykwols noch downloade en spielje. Mei hast 13,000 beoardielingen hâldt Only Up in meast positive wurdearring.

- Definysjes: Twitch - in live streamingplatfoarm foar gamers;

NFT - Non-Fungible Token, in digitale asset mei unyk eigendom opnommen op in blockchain platfoarm;

Steam - in digitaal distribúsjeplatfoarm foar fideospultsjes.