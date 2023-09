OnePlus Nord CE 3 5G Review: Betelbere treflikens

De OnePlus Nord Series hat erkenning krigen foar it oanbieden fan betelbere smartphones dy't útsûnderlike prestaasjes leverje. De lêste tafoeging oan dizze searje is de OnePlus Nord CE 3 5G. Yn dizze resinsje sille wy ûndersiikje oft dit apparaat foldocht oan de neilittenskip fan syn foargongers.

De OnePlus Nord CE 3 5G is te krijen yn twa RAM- en opslachfarianten - 8GB + 128GB en 12GB + 256GB. Priis op Rs 26,999 en Rs 28,999 respektivelik, dizze smartphone biedt geweldige wearde foar jild. It is beskikber yn twa libbendige kleuren: Aqua Surge en Grey Shimmer.

Wat ûntwerp oanbelanget, hat de OnePlus Nord CE 3 5G in kamera-arranzjemint mei dûbele sirkels mei stilike omjouwings fan roestfrij stiel dy't de linzen beskermje en de algemiene estetyk ferbetterje. De Aqua Surge-kleuropsje foeget in libbendige touch ta. It apparaat komt mei in plat, stevige plestik frame en hat in IP54-wurdearring foar stof- en wetterresistinsje. It ienige nadeel is it ûntbrekken fan in warskôgingslider.

De OnePlus Nord CE 3 5G hat in 6.7-inch Fluid AMOLED-display mei in 120Hz ferfarskingsfrekwinsje. De skerm-oan-lichem-ferhâlding is in yndrukwekkende 93.4%, wat soarget foar in immersive besjenûnderfining. It display stipet ferfarskingssnelheden fan 60Hz, 90Hz en 120Hz, en biedt fleksibiliteit en glêdens. De kleuren binne punchy en libbendich, en sichtberens bûten is gjin probleem. Widevine L1-sertifikaasje makket HD-streaming mooglik op platfoarms lykas Netflix.

Oandreaun troch de Snapdragon 782G-prosessor, de OnePlus Nord CE 3 behannelet deistige taken mei gemak en leveret in soepele multitasking-ûnderfining. It kin lykwols wrakselje mei grafysk yntinsive spultsjes. De smartphone rint op OxygenOS 13.1 basearre op Android 13, en biedt in bloatware-frije en brûkerfreonlike interface. OnePlus garandearret ek twa jier grutte Android-updates en trije jier feiligensupdates.

De OnePlus Nord CE 3 5G is foarsjoen fan in 5,000mAh-batterij, dy't in dei fan gebrûk garandearret. It komt mei in 80W SuperVooc-snellader dy't it apparaat yn sawat 40 minuten folslein kin oplade.

De kamera-opset op 'e OnePlus Nord CE 3 5G omfettet in 50-megapixel haadkamera mei OIS Sony IMX890-sensor, in 8-megapixel ultra-brede kamera, en in 2-megapixel makro-sensor. De primêre kamera vangt fatsoenlike bylden mei goede kleur reproduksje en detail yn sawol deiljocht as leech-ljocht omstannichheden. De ultra-brede kamera hat lêst fan ferfoarming om 'e rânen en unkrekte kleuren. Portretmodus produseart ôfbyldings mei in noflik bokeh-effekt en fatsoenlike rânedeteksje. De 16-megapixel punch-hole selfie-kamera fangt fatsoenlike ôfbyldings mei krekte hûdtones.

Oer it algemien biedt de OnePlus Nord CE 3 5G alle essensjele funksjes yn har priissegment. Hoewol't it ûntbrekken fan in warskôging slider is in lyts nadeel, dit smartphone jout poerbêste wearde foar jild. As jo ​​​​op syk binne nei in betelber apparaat mei krêftige prestaasjes, is de OnePlus Nord CE 3 5G in weardige kar.

