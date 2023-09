OnePlus lanseart Android 14 Open Beta-programma foar OnePlus 11

OnePlus hat koartlyn har earste Open Beta-programma foar Android 14 yntrodusearre, wêrtroch OnePlus 11-eigners de fernijing kinne testen foar syn offisjele release. De OxygenOS 14 Open Beta 1, basearre op Android 14, is no te downloaden fan 'e webside fan OnePlus.

It programma Open Beta jout brûkers de kâns om de nije funksjes en ferbetteringen fan OxygenOS 14 te belibjen. Om't dit lykwols de earste Open Beta-build is, binne guon funksjes miskien net direkt beskikber. OnePlus soarget derfoar dat mear funksjes sille wurde opnommen yn folgjende ferzjes fan 'e fernijing.

Op it stuit is Open Beta 1 beheind ta de OnePlus 11 en is beskikber yn selekteare regio's lykas Noard-Amearika en Yndia (mei in beheind oantal testers). Spitigernôch sille brûkers yn Jeropa gjin tagong hawwe ta de Open Beta-fernijing. Om de fernijing te ynstallearjen, kinne brûkers de nedige bestannen downloade fan 'e webside fan OnePlus en it ynboude hânmjittich update-ark brûke yn OxygenOS. It is wichtich om te notearjen dat weromgean nei Android 13 in fabrykreset fereasket.

Oarspronklik hie OnePlus oankundige dat OxygenOS 14 prestaasjesferbetterings soe bringe fia de "Trinity Engine" en wie pland om te lansearjen op septimber 25. De ûnferwachte fertraging fan Google fan Android 14 foar Pixel-tillefoans jout lykwols oan dat OnePlus ek har beëage releasedatum misse kin. OnePlus hat dizze potensjele fertraging noch net oanpakt.

Boarne: OnePlus Community forums

Definysje:

- Iepen Beta-programma: In softwaretestfaze wêrby't brûkers in pre-release-ferzje fan 'e fernijing kinne probearje en feedback leverje foar de offisjele release.

