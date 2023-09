De OnePlus 12R, nei alle gedachten de opfolger fan 'e OnePlus 11R 5G, is nei alle gedachten yn 'e wurken en syn spesifikaasjes binne online lekt. Neffens betroubere tipster Yogesh Brar, wurdt ferwachte dat it kommende smartphone begjin 2024 lansearre wurdt.

De OnePlus 12R wurdt sein om in 6.7-inch AMOLED-display te hawwen mei in 1.5K-resolúsje en in hege ferfarskingsfrekwinsje fan 120Hz. It wurdt geroften oandreaun troch de Snapdragon 8 Gen 2 SoC, wêrtroch brûkers rappe en effisjinte prestaasjes leverje. De handset wurdt ek ferwachte te rinnen op Android 14-basearre OxygenOS 14.

Wat kameramooglikheden oanbelanget, wurdt spekulearre dat de OnePlus 12R in trijefâldige efterkamera-opstelling komt. Dizze opset kin in 50-megapixel primêre sensor omfetsje mei optyske byldstabilisaasje, in 8-megapixel ultra wide-angle sensor, en in 32-megapixel telefoto-kamera. Foar selfies en fideochats koe it smartphone in 16-megapixel frontkamera hawwe.

Oare funksjes dy't geroften binne foar de OnePlus 12R omfetsje in alarmslider, stereo-sprekkers, en in grutte 5,500mAh-batterij mei stipe foar 100W snelle opladen. Dizze spesifikaasjes komme oerien mei eardere lekkages.

De OnePlus 11R 5G, earder dit jier frijlitten, toande in yndrukwekkende 6.74-inch full-HD + kromme AMOLED-display mei in dynamyske ferfarskingsfrekwinsje fan 120Hz. It waard oandreaun troch de Snapdragon 8+ Gen 1 SoC en hat in 50-megapixel triple efterkamera opset. De OnePlus 11R 5G wie foarsjoen fan in 5,000mAh batterij mei stipe foar 100W SuperVOOC snelle opladen.

Fanôf no is de offisjele lanseardatum fan 'e OnePlus 12R noch net befêstige troch it bedriuw. Mei de útlekte spesifikaasjes is it lykwols dúdlik dat OnePlus fan doel is om brûkers in hege prestaasjes smartphone te leverjen dy't in immersive display en yndrukwekkende kameramooglikheden biedt.

boarnen:

- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) op X (earder Twitter)

- OnePlus 11R 5G-spesifikaasjes op OnePlus-webside