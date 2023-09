Skepper fan Only Up ferwideret spultsje fan Steam, mei oanlieding fan stress

It ultra-útdaagjende indie-spiel, Only Up, is ôfnommen fan Steam troch syn skepper fanwegen de oerweldige stress dy't it hat feroarsake. Ûntwikkele troch SCKR Games, it spul hie earder konfrontearre beskuldigings fan auteursrjocht oertredings yn ferbân mei bepaalde yn-spultsje besittings. Nettsjinsteande syn populariteit ûnder YouTubers en Twitch-streamers, besleat de skepper it spultsje fan 'e Valve-winkel te ferwiderjen, en útdrukke in winsk om derfan fierder te gean.

Op syn hichtepunt luts Only Up sawat 280,000 tagelyk sjoggers op Twitch, en in fideo fan YouTuber Darren Jason Watkins, bekend as 'IShowSpeed', helle 5.6 miljoen views binnen mar twa moannen.

De spanningen dy't ferbûn binne mei de ûntwikkeling fan it spultsje liede de skepper lykwols om it fan Steam te ferwiderjen. Yn in ferklearring joech de ûntwikkelder, opereare ûnder de studionamme SCKR Games, ta om flaters te meitsjen en spruts de needsaak út foar mentale frede en genêzing.

As solo-ûntwikkelder beskreau de skepper Only Up as har earste ynfal yn spielûntwikkeling, dien út kreativiteit en persoanlike testen. Se neamden dat it spultsje har yn 'e rin fan' e moannen wichtige stress hie feroarsake en dat se it efter har wolle sette. Dêrtroch is Only Up fuortsmiten fan Steam en sil net mear te keap wêze.

De makker hat no har sicht op in nij spul mei de namme Kith. Dit projekt hat as doel har frede fan geast en in kâns te jaan om har oplieding yn spultsje-ûntwerp troch te gean. Mei in fokus op realisme, kinematografy, en in oar sjenre en ynstelling, hoopje se neist in lyts team te wurkjen en har feardigens foar spultsje-ûntwerp signifikant te ferbetterjen.

Wylst Only Up in 'meast positive' beoardieling hie krigen mei mear dan 12,000 brûkersbeoardielingen op Steam, is it spultsje no oanwiisd as 'net beskikber' en kin net wurde kocht. De beskriuwing fan it spultsje en seksjes foar spielergegevens op syn Steam-side binne lykwols noch tagonklik.

