De buroblêdferzje fan Google Chrome krijt in frisse look foar har 15e jubileum

Google Chrome, de meast brûkte webbrowser yn 'e wrâld, krijt in nij uterlik foar har 15e jubileum. It nije ûntwerp wurdt de kommende wiken útrôle om de mylpeal te fieren. De fernijing is basearre op Google's eigen 'Material You'-ûntwerptaal, en it is fan doel om blêdzjen op Chrome makliker, rapper en feiliger te meitsjen.

It nije uterlik fan Google Chrome omfettet fernijde ikoanen dy't lêsberens beklamje, lykas nije kleurpaletten dy't ljeppers en arkbalke oanfolje. De browser is ek better yntegreare mei bestjoeringssystemen, wêrtroch Chrome-foarkarren oanpasse kinne oan ynstellings op OS-nivo, lykas tsjustere en ljochte modi.

Njonken de fisuele wizigingen hat Google ferskate ferbetterings makke om brûkersûnderfining te ferbetterjen. Dizze omfetsje in wiidweidiger menu foar rappere tagong ta tafoegings, Translate, Wachtwurdbehearder en oare funksjes. De webwinkel is ek opnij ûntwurpen en sil no nije útwreidingskategoryen hawwe lykas AI-oandreaune en Editors 'spotlight, tegearre mei personaliseare oanbefellings.

Op it befeiligingsfront hat Google Safety Check útwreide nei tafoegings. Dizze funksje soarget derfoar dat de browser resint net-publisearre, beliedsûntbrekkende of mooglik kweade tafoegings kin identifisearje. Boppedat hat Google nije sykfunksjes yntrodusearre om makliker blêdzjen te fasilitearjen. Brûkers kinne no de opsje 'Sykje dizze side mei Google' selektearje om tagong te krijen ta relatearre sykopdrachten, mear te learen oer de boarne fan in side, of in nije sykopdracht te begjinnen.

Om feiligens te ferbetterjen hat Google syn Safe Browsing-funksje opwurdearre. Hjirmei kin Chrome websiden kontrolearje op 'e databank fan it bedriuw fan 'min bekende' siden yn real-time, wat resulteart yn rapper identifikaasje en previnsje fan bedrigingen. It ferbettere Safe Browsing wurdt ferwachte om 25% bettere beskerming te leverjen tsjin malware en phishingbedrigingen.

Mei dizze updates is Google fan doel om troch te gean mei it leverjen fan brûkers in naadleaze blêdzjenûnderfining, wylst se feiligens en gemak prioritearje.

