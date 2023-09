Hoe kinne jo ferbiningen spielje: in útdaagjend puzzelspultsje fan 'e New York Times

Connections is in puzzelspultsje ûntwikkele troch de New York Times dat spilers útdaagt om in groep fan 16 wurden te kategorisearjen yn fjouwer geheime groepen. It doel is om de ferbiningen te identifisearjen dy't de wurden keppelje en se dêrop te organisearjen. Elke puzel wurdt om middernacht weromset en biedt in wikseljend nivo fan swierrichheden.

Om ferbinings te spyljen, wurde jo presintearre mei in raster mei 16 wurden. Jo taak is om dizze wurden yn fjouwer sets fan fjouwer te regeljen troch de mienskiplike tema's te identifisearjen dy't se ferbine. De tema's kinne alles wêze fan titels fan franchises foar fideospultsjes oant nammen fan ketenrestaurants of skaden fan read.

Wylst guon wurden miskien lykje as se passe by meardere tema's, is d'r mar ien korrekt antwurd foar elke groep. Jo hawwe de opsje om it raster te skodzjen en de wurden opnij te regeljen om de potensjele ferbiningen te visualisearjen.

Elke groep yn it raster is kleurkodearre, wêrby't de giele groep de maklikste is om út te finen, folge troch de griene, blauwe en pearse groepen. As jo ​​​​ienris in set fan fjouwer wurden identifisearre hawwe dy't jo leauwe byinoar hearre, kinne jo jo antwurd yntsjinje. As it goed is, sille de fjouwer wurden út it raster fuortsmiten wurde, en it tema dat har ferbine sil wurde iepenbiere. Ferkeard rieden sil lykwols telle as in flater, en jo hawwe mar fjouwer flaters beskikber foardat it spultsje einiget.

As jo ​​​​wat oanwizings nedich binne om de hjoeddeistige Connections-puzel op te lossen, biedt de New York Times assistinsje troch de fjouwer tema's te iepenbierjen: "Rock Horror Picture Show," "Who Framed Roger Rabbit," "When Harry Met Sally," en "Mad Max Fury Road" ." Derneist jouwe se ien wurd út elke groep as in fierdere oanwizing.

Unthâld dat de Connections raster fariearje deistich, en as jo net by steat binne om te lossen de hjoeddeiske puzel, Jo kinne altyd besykje nochris moarn. It spultsje lit jo ek jo winnende streak folgje en jo skoares fergelykje mei freonen. Dus hawwe wille, daagje josels út en oefenje jo harsens mei Connections!

