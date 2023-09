Sykje de ferbiningen yn 'e New York Times' Puzzle Game

Gearfetting: De New York Times hat in nij puzzelspultsje frijlitten neamd Connections. It doel fan it spul is om in set fan 16 wurden te kategorisearjen yn fjouwer geheime groepen troch ferbinings tusken har te finen. It spultsje wurdt deistich weromset en biedt ferskate nivo's fan swierrichheden. Spilers kinne har winnende strepen folgje en skoares fergelykje mei freonen. As jo ​​​​help nedich binne by it oplossen fan 'e puzel, jout it spultsje hints en ûntbleatet de antwurden. De tema's fan hjoed omfetsje Halloween-dekoraasjes, TV-sjo's, symboalen foar slotmasine en sifers yn boektitels. Bygelyks, de kategory Halloween Decorations befettet wurden lykas Bat, Cobweb, Pumpkin, en Tombstone. It spultsje is útdaagjend, mar de rasters feroarje elke dei, en jouwe spilers nije kânsen om de puzel op te lossen.

Connections is in puzzelspultsje makke troch de New York Times. It spultsje presintearret spilers mei in raster fan 16 wurden en freget har om de wurden te organisearjen yn fjouwer sets fan fjouwer basearre op de ferbiningen tusken har. Dizze ferbiningen kinne relatearre wurde oan ferskate tema's, lykas titels fan fideospultsjesfranchises, ferfolchboeken fan boeken, reade skaden, of nammen fan ketenrestaurants.

Wylst guon wurden miskien lykje as se yn meardere tema's passe, is d'r mar ien korrekt antwurd foar elke set. Om spilers te helpen de ferbiningen te identifisearjen, lit it spultsje har de wurden op it roaster skodzje en opnij regelje.

Elke set fan wurden is kleur-ynmekoar setten, mei de giele groep is it maklikste te identifisearjen en de pearse groep is it dreechste. As spilers tinke dat se in set hawwe identifisearre, kinne se har antwurd yntsjinje. As it goed is, sille de fjouwer wurden út it raster fuortsmiten wurde, en it tema dat har ferbine sil wurde iepenbiere. Ferkearde rieden sil telle as in flater, en spilers hawwe in limyt fan fjouwer flaters foar de wedstriid einiget.

As spilers problemen hawwe mei it oplossen fan de puzel, jout it spultsje hints en lit guon fan 'e antwurden sjen. De tema's fan hjoed omfetsje Halloween-dekoraasjes, tv-sjo's, symboalen foar slotmasine en sifers yn boektitels. Bygelyks, ien fan 'e Halloween-dekoraasjes is Bat, en ien fan' e TV-sjo's is 24.

Ferbinings is ûntworpen om útdaagjend te wêzen, en de rasters feroarje elke dei, en biede nije puzels foar spilers om op te lossen. Dus as jo de puzzel fan hjoed net koene oplosse, soargje derfoar dat jo moarn weromkomme foar in nije útdaging.

Boarne: New York Times