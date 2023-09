Nvidia hat in automatyske over-the-air-fernijing oankundige dy't Starfield-prestaasjes sil ferbetterje foar brûkers mei RTX 30- en 40-searjes grafyske kaarten. De fernijing omfettet de ymplemintaasje fan Resizable BAR-technology, dy't de prestaasjes fergruttet foar de lêste GPU's. Yn testscenario's fûn Nvidia dat GeForce RTX 40-searje buroblêd GPU's in gemiddelde ferheging fan 5 prosint yn prestaasjes belibbe nei de fernijing.

Om kompatibiliteit te garandearjen, sil de fernijing tapast wurde op sawol de besteande 537.17-bestjoerders as de nij útbrochte 537.34-bestjoerders. Njonken dizze fernijing hat Nvidia ek optimale ynstellings mei ien klik yntrodusearre foar Starfield, it ferienfâldigjen fan it proses fan it selektearjen fan de bêste ynstellingen foar it spesifike systeem fan de brûker. Derneist hat it bedriuw it probleem mei it GPU-profyl oanpakt foar de Microsoft Store-ferzje fan Starfield.

Dizze fernijing komt koart nei't Digital Foundry rapporteare dat Starfield signifikant better prestearre op AMD GPU's yn ferliking mei Nvidia en Intel GPU's. Digital Foundry ûntduts problemen spesifyk relatearre oan Intel CPU's en konstatearre in substansjele 46 prosint prestaasjes gap tusken AMD's Radeon RX 6800 XT en Nvidia's RTX 3080 yn Starfield. It bliuwt te sjen oft de resizable BAR-profylupdate sil helpe om de prestaasjeskloof te oerbrêgjen identifisearre troch Digital Foundry.

Ta beslút, Nvidia's automatyske over-the-air-fernijing foar har bestjoerders is fan doel om Starfield-prestaasjes te ferbetterjen op RTX 30- en 40-searje GPU's. Troch it ymplementearjen fan Resizable BAR en it yntrodusearjen fan ien-klik optimale ynstellings, is Nvidia fan doel de gamingûnderfining foar Starfield-spilers te ferbetterjen. Wylst eardere rapporten prestaasjesferskillen markearren tusken Nvidia, Intel en AMD GPU's, besiket dizze fernijing dizze problemen oan te pakken en in konsekwintere gamingûnderfining te bringen oer ferskate hardware-opstellingen.

