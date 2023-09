Neat Phone 2 ûntfangt neat OS 2.0.3 Firmware Update

De Nothing Phone 2, lansearre yn july 2023, krijt in nije firmware-update neamd Nothing OS 2.0.3. Dizze fernijing bringt ferskate ferbetterings en feroaringen oan it smartphone. Ien fan 'e wichtichste tafoegings is in nije kompaswidget dy't mear detaillearre navigaasje biedt. Brûkers sille ek in nije UI fernimme foar pocketmodus, dy't de brûkersûnderfining ferbettert.

Derneist omfettet de firmware-fernijing stipe foar Zomato yn Glyph's Progress-balke en ferbetteret OTG-kompatibiliteit. Brûkers kinne ek ferbetteringen ferwachtsje yn 'e Screen Recorder-opnameresolúsje, Bluetooth-ferbiningstabiliteit, NFC-stabiliteit en haptyske feedback.

Boppedat komt de Nothing OS 2.0.3-fernijing mei de Android-befeiligingspatch fan augustus 2023, en soarget foar ferbettere feiligens foar it apparaat. Neat is ynset foar it leverjen fan trije jier Android OS-updates en fjouwer jier feiligenspatches foar de Nothing Phone 2.

De fernijing hat in pakketgrutte fan 130 MB en rôlet út nei Nothing Phone 2-eigners. Brûkers kinne manuell kontrolearje op de fernijing troch te gean nei Ynstellings> Systeem> Systeemfernijing op har apparaten.

Mei syn krêftige Snapdragon 8+ Gen 1 SoC is de Nothing Phone 2 ûntworpen om poerbêste prestaasjes te leverjen. De smartphone hat ek in dûbele efterkamera-opset mei twa 50-megapixel-sensors en in wat bywurke LED Glyph-ynterface foar notifikaasjes fan meardere apps.

De firmware-fernijing is op it stuit beskikber yn Yndia, lykas befêstige troch de ûntfangst fan 'e fernijing op 'e beoardielingsienheid. Neat bliuwt de brûkersûnderfining ferbetterje en yntiidske updates foar har smartphones leverje.

Boarne: Gadgets 360, Nothing Phone 2 ûntfangt neat OS 2.0.3 Update