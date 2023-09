Northern Trust foltôget earste faze fan Digital Carbon Credit Ecosystem

Northern Trust, in liedende leveransier fan rykdombehear en banktsjinsten, hat it foltôgjen fan 'e earste etappe fan in digitaal koalstofkredyt-ekosysteem oankundige. Dit ekosysteem sil ynstitúsjonele keapers digitaal tagong krije ta koalstofkredyten fan grutte projektûntwikkelders. It platfoarm, ûntwikkele yn gearwurking mei projektûntwikkelders en mei help fan blockchain technology, hat as doel om broeikasgassen te ferminderjen troch it brûken fan koalstofkredyten.

Ynstitúsjonele keapers dy't al transaksjes op it platfoarm hawwe útfierd omfetsje it UK-konsultant Mycarbon, techbedriuw White Star Capital, en Northern Trust sels. Dit inisjatyf is ûnderdiel fan Northern Trust's Digital Assets and Financial Markets-groep, dy't de groeiende digitale assetmerken stipet en merktagong en ynsjoch leveret oer tradisjonele merken foar weardepapiertsjinsten.

It platfoarm jout projektmanagers in workflow om te folgjen, te behearjen en te hanneljen mei tokenisearre koalstofkredyten. Dizze credits binne sertifikaten dy't it rjocht fertsjintwurdigje om in bepaalde hoemannichte CO2 of oare broeikasgassen út te stjoeren. Elk kredyt is gelyk oan ien ton koalstofreduksje as ferwidering. It platfoarm brûkt tûke juridyske kontrakten om bewiis fan transaksjes te generearjen en transparânsje te garandearjen yn it heule proses.

Northern Trust hat gearwurke mei ferskate projektûntwikkelders op it platfoarm, ynklusyf in bedriuw dat spesjalisearre is yn technology foar direkte loftfangst. Dizze gearwurkingsferbannen hawwe as doel it proses fan transaksjes mei koalstofkredyt te streamlynjen en in oplossing te bieden foar projektûntwikkelders om har credits makliker en mei transparânsje te behearjen.

It gebrûk fan blockchain-technology en tûke kontrakten yn 'e koalstofkredytmerk wurdt sjoen as in manier om yntegriteit en fertrouwen nei de yndustry te bringen. Oare inisjativen, lykas CarbonPlace en de iepen boarne koalstofregistraasjesoftware fan 'e Feriene Naasjes, brûke ek blockchain-technology om koalstofmerken te revolúsjonearjen.

Northern Trust's digitale koalstofkredytplatfoarm is noch yn ûntwikkeling, mei syn earste offisjele live transaksje dy't letter dit jier ferwachte wurdt. Troch gebrûk fan blockchain-technology en tûke kontrakten is dit inisjatyf fan doel in mear streamlined en betroubere merk te meitsjen foar ynstitúsjonele keapers en leveransiers fan koalstofkredyt.

Boarnen: Northern Trust, Morgan Stanley Research