Northern Trust foltôget earste faze fan frijwillige koalstofkredyt-ekosysteem

Northern Trust hat de foltôging oankundige fan 'e earste etappe fan in frijwillige koalstofkredyt-ekosysteem foar de yndustry. It platfoarm sil ynstitúsjonele keapers tagong krije ta koalstofkredyten fan liedende projektûntwikkelders fia in folslein automatisearre digitaal platfoarm. Mei help fan privee ledger digitale blockchain technology, it ekosysteem ferbynt keapers mei koalstof kredyt leveransiers rjochte op it ferminderjen fan broeikasgassen, lykas koalstofdiokside.

Troch it platfoarm kinne keapers tokenisearre koalstofkredyten direkt transaksje mei projektûntwikkelders en dizze weromlûke tsjin har koalstoffoetôfdruk. Dizze ûntwikkeling markearret in wichtige mylpeal foar Northern Trust's Digital Assets and Financial Markets-team, om't se fan doel binne in merkliedend platfoarm foar digitale aktiva te leverjen. De mooglikheid foar ynstitúsjonele kliïnten om tagong te krijen ta koalstofkredyten en by te dragen oan har koalstofkompensaasjereis wurdt sjoen as krúsjaal foar de takomst.

It brûken fan digitale technology by it behearen fan de libbenssyklus fan koalstofkredyten jout fertrouwen en transparânsje foar sawol keapers as projektûntwikkelders. It streamlines administraasjetaken, wêrtroch it makliker wurdt foar alle dielnimmers om koalstofkredyten feilich te folgjen, te behearjen en te transaksjen. It platfoarm leveret ek folsleine transparânsje yn 'e end-to-end libbenssyklus fan in frijwillige koalstofkredyt.

Northern Trust hat gearwurke mei ferskate projektûntwikkelders, ynklusyf Go Balance Limited, in REDD + projektûntwikkelder rjochte op it foarkommen fan ûntbosking, en ReGen III, in skjintechbedriuw dat brûkte motoroalje recycleart. Transaksjes op it platfoarm foar minimal leefber produkt (MVP) binne folslein automatisearre. Fierdere ûntwikkeling fan it platfoarm en de earste offisjele live transaksje binne pland foar let 2023.

Dit inisjatyf makket diel út fan Northern Trust's Digital Assets and Financial Markets-groep, dy't teams kombineart dy't ferantwurdlik binne foar it stypjen fan digitale assetmerken en tradisjonele weardepapiertsjinsten. It bedriuw hat oan 'e foargrûn west fan digitale transformaasje yn tsjinstferliening fan weardepapieren, earder pionierjen fan it gebrûk fan blockchain-technology yn administraasje fan partikuliere equityfûnsen en it stypjen fan tokenisaasje en fraksjonalisaasje fan obligaasjes.

Boarnen: Northern Trust