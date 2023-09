Nokia X30 5G Priis fermindere yn Yndia: hjir is wat jo witte moatte

Nokia hat koartlyn in signifikante priisbesuniging oankundige foar har Nokia X30 5G-smartphone yn Yndia. It bedriuw hat de priis fan 'e tillefoan mei Rs ferlege. 12,000, wêrtroch it tagonkliker is foar konsuminten. De Nokia X30 5G komt mei yndrukwekkende spesifikaasjes en funksjes, wêrtroch it in winsklike opsje is foar smartphone-brûkers.

De Nokia X30 5G hat in 6.43-inch full-HD + AMOLED-display mei in ferfarskingsfrekwinsje fan 90Hz. It wurdt oandreaun troch de octa-core Snapdragon 695 5G-chipset, wêrtroch brûkers rappe en effisjinte prestaasjes leverje. De tillefoan komt mei 8GB RAM en 256GB oan board opslach, en soarget foar genôch romte foar al jo bestannen en applikaasjes.

Wat kameramooglikheden oanbelanget, hat de Nokia X30 5G in dûbele efterkamera-opset mei in 50-megapixel PureView primêre sensor en in 13-megapixel ultra-wide hoeke sekundêre sensor. Foar selfies en fideochats sportet de tillefoan in 16-megapixel front-shooter.

Ferbiningsopsjes op 'e Nokia X30 5G omfetsje 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, en in USB Type-C-poarte. De tillefoan hat ek in fingerprint-lêzer yn it display foar tafoege feiligens. Derneist hat it in IP67-beoardieling foar stof- en wetterresistinsje, en soarget foar duorsumens yn ferskate omjouwings.

De Nokia X30 5G is foarsjoen fan in 4,200mAh batterij dy't 33W snelle opladen stipet. Dit betsjut dat jo jo apparaat fluch kinne oplade en de hiele dei ferbûn bliuwe kinne sûnder jo soargen te meitsjen oer de batterijlibben.

Mei syn slanke ûntwerp, yndrukwekkende spesifikaasjes, en no betelbere priis, biedt de Nokia X30 5G grutte wearde foar jild. It is beskikber yn Cloudy Blue en Ice White kleuropsjes.

