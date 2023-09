Nokia G42 5G, it lêste smartphone yn 'e G-searje, sil nije wike yn Yndia wurde lansearre. HMD Global, de lisinsjenimmer fan Nokia, hat de prizen fan it apparaat teased fia har offisjele India X-handgreep op Twitter. De teaser suggerearret dat de tillefoan ûnder Rs sil wurde priis. 18,999 en kin komme yn twa ûnthâld farianten. Derneist hat Nokia in nije So Pink-kleuropsje yntrodusearre foar de Nokia G42 5G yn wrâldwide merken bûten Yndia.

De Nokia G42 5G rint op in Qualcomm Snapdragon 480+ SoC en hat in 6.56-inch HD+ LCD-display mei in 90Hz ferfarskingsfrekwinsje. It is foarsjoen fan maksimaal 6 GB RAM en 128 GB oan board opslach, útwreidber mei help fan in microSD-kaart. It apparaat rint op Android 13 en sil de kommende trije jier twa jier Android OS-upgrades en moanlikse befeiligingsupdates krije.

Wat kameramooglikheden oanbelanget, hat de Nokia G42 5G in trijefâldige efterkamera-opset mei in 50-megapixel primêre sensor tegearre mei twa 2-megapixel sensors. Oan 'e foarkant hat it in 8-megapixel selfie-kamera. It apparaat wurdt stipe troch in 5,000mAh batterij mei 20W bedrade snelle oplaadstipe.

De Nokia G42 5G is al frijlitten yn selekteare wrâldwide merken mei So Purple en Grey kleuropsjes, en no sil it wurde oanbean yn 'e nije So Pink kleurfariant. It is lykwols noch te befêstigjen as de nije kleuropsje yn Yndia te krijen sil wêze.

De smartphone sil eksklusyf te keap wêze fia Amazon Yndia, mei de lansearring pland foar 11 septimber.

boarnen:

Boarne: Nokia G42 5G sil nije wike offisjeel gean yn Yndia

Definysjes:

X - Eartiids bekend as Twitter

SOC - Systeem op in chip

LCD - Liquid Crystal Display

GHz - Gigahertz

RAM - Random Access Memory

GB - Gigabyte

mAh - Milliampere oere