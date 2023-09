Apple sil wierskynlik nije iPads oant 2024 lansearje, seit analyst

Neffens betroubere Apple-analist Ming-Chi Kuo, sil Apple no nei alle gedachten nije iPads lansearje oant 2024. Dit nijs komt krekt oeren foardat Apple ynsteld is om de nije iPhone 15 en Apple Watch Series 9-opstelling te ûntbleatsjen.

Ferline wike sei Kuo ek dat d'r gjin nije MacBooks sille wêze oant takom jier. Mei útsûndering fan in mooglike iMac-ferfarsking liket it derop dat Apple de rest fan it jier net in protte nije hardwareprodukten sil hawwe om oan te kundigjen.

Yn earste ynstânsje waard ferwachte dat Apple in oktober-evenemint soe hâlde om de earste ronde fan M3 Apple Silicon Macs en in bywurke iPad Air yn te fieren. Mar Mark Gurman fan Kuo en Bloomberg hawwe lykwols rapporteare dat dit barren wierskynlik fan tafel is. De nije Macs wurde no ferwachte dat se yn 'e maitiid 2024 debutearje ynstee fan hjerst 2023.

Gurman neamde earder dat de iPad Air-fernijing noch op koers wie, mar Kuo's lêste kommentaar lit ek twifel oer de timing fan dizze release.

Oer it algemien liket it dat Apple's fokus yn termen fan hardware-releases sil wêze op 'e nije iPhone 15 en Apple Watch Series 9. De iPad Pro-fernijing sil moatte wachtsje oant 2024, en oare ferwachte releases kinne ek wurde útsteld.

boarnen:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

- Bloomberg