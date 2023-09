Geroften fan Nintendo Switch 2: Konsole fan folgjende generaasje werjûn efter sletten doarren

Geroften oer Nintendo's folgjende generaasje konsole, offisjeel bekend as de Nintendo Switch 2, binne fierder oanstutsen troch resinte rapporten. It bedriuw hat de konsole blykber útstald yn partikuliere gearkomsten mei spultsje-ûntwikkelders op 'e Gamescom 2023-ekspo yn Keulen, Dútslân. Boarnen hawwe iepenbiere dat tech-demo's waarden presintearre, markearje funksjes lykas Nvidia DLSS-stipe en ray tracing.

De rapporten fan Eurogamer en VGC befêstigje eardere geroften dat Nintendo syn oankommende konsole temûk demonstrearre. Beide boarnen jouwe oan dat in opwurdearre ferzje fan The Legend of Zelda: Breath of the Wild waard toand op dizze "Switch 2" hardware. Fierder beweart VGC dat de ûntwikkelders ek in blik krigen hawwe fan The Matrix Awakens Unreal Engine 5 tech-demo, wat suggerearret dat it nije Nintendo-systeem Nvidia's DLSS-technology en ray-tracing sil stypje.

Wylst details oer de werjûn ynhâld skaars bliuwe, suggerearret VGC dat de konsole de portabiliteitsfaktor fan 'e Nintendo Switch sil behâlde. Wat de releasedatum oangiet, wurdt leaud dat Nintendo in hjerst 2024 lansearring rjochtet, hoewol d'r oanwizings binne dat it bedriuw entûsjast is om earder te lansearjen.

Nintendo hat lykwols gjin kommentaar oer dizze geroften en wurdt ferwachte stil te bliuwen oant in offisjele konsole iepenbieret. Dochs hawwe dizze rapporten opwining opwekke ûnder fans fan it leafste gamingbedriuw, wat de drege komst fan 'e folgjende Nintendo-konsole sinjalearje.

