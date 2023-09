Nintendo Switch-opfolger wurdt nei alle gedachten iepenbiere efter sletten doarren by Gamescom 2023

Neffens in rapport fan Eurogamer waard de opfolger fan 'e Nintendo Switch-konsole toand yn in iepenbiering efter sletten doarren by Gamescom 2023. Hoewol Eurogamer net de kâns hie om it sels te besykjen, wurdt leaud dat ferskate partnerûntwikkelders krigen hawwe in glim fan de konsole yn guon foarm.

Ien fan 'e hichtepunten fan' e demonstraasje wie in "souped up" ferzje fan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, spesifyk ûntworpen om de prestaasjesmooglikheden fan 'e gerofte Switch 2 sjen te litten. Der is lykwols gjin fierdere ynformaasje oangeande dizze sabeare tech-demo west. op dit stuit bekend makke.

Dizze oanpak fan it brûken fan in ferbettere ferzje fan in besteande spultsje om ferbettere prestaasjes te demonstrearjen docht tinken oan 'e strategy fan Sony Interactive Entertainment dy't liedt ta de lansearring fan' e PlayStation 5, wêr't se rapper laadtiden sjen litte yn Marvel's Spider-Man op 'e PlayStation 4.

Nettsjinsteande de geroften om de Nintendo Switch-opfolger, hat it bedriuw syn bestean noch net offisjeel befêstige of alle mooglike funksjes dy't it kin yntrodusearje, lykas ferbettere prestaasjes, 4K-resolúsjes, of efterkompatibiliteit. Yndustryrapporten suggerearje dat Nintendo har taret op in gruttere iepenbiere iepenbiering yn 2024, mar foar no bliuwt dit spekulatyf.

Hoewol diskusjes oer de Nintendo Switch faak draaide om de konsole dy't it ein fan syn typyske libbenssyklus berikte, bliuwt Nintendo signifikant súkses mei de Switch. Neffens Nintendo of America-presidint Doug Bowser komt dit súkses út it unike hybride ûntwerp fan 'e konsole en in sterke opstelling fan populêre spultsjes.

Sjoen it oanhâldende súkses fan 'e Nintendo Switch en de kommende titels yn ûntwikkeling, lykas Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, en it sûnder titel Princess Peach-spiel, is d'r noch genôch om spilers dwaande te hâlden mei de orizjinele Switch .

As dizze titels lykwols wurde frijlitten, wurdt de takomst fan 'e konsole ûnwis. Wylst de sabeare gearkomste efter sletten doarren by Gamescom 2023 suggerearret dat Nintendo plannen hat foar in feroaring yn 'e heine takomst, bliuwe fragen oer wat de folgjende Nintendo-konsole sil ynhâlde en oft it in ferskining sil meitsje yn 2024. As de tiid trochgiet, mear ynformaasje wurdt ferwachte te ûntstean, it jaan fan in dúdliker byld fan Nintendo syn plannen foar de takomst.

Definysjes:

1. Eurogamer - in populêre fideospultsje sjoernalistyk webside bekend om syn yngeande dekking en analyze fan de gaming yndustry.

2. Gamescom - in jierlikse fideospultsjesbeurs hâlden yn Dútslân, bekend om har presintaasjes en ûntbleatingen fan kommende spultsjes en konsoles.

3. PlayStation 5 - de lêste gaming konsole útbrocht troch Sony Interactive Entertainment, biedt ferbettere graphics, flugger prestaasjes, en nije funksjes yn ferliking mei syn foargonger, de PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - in aksje-aventoerspultsje ûntwikkele en publisearre troch Nintendo, bekend om syn iepen wrâldferkenning en ynnovative gameplay-meganika.

5. Marvel's Spider-Man - in populêr superhero-spiel ûntwikkele troch Insomniac Games en publisearre troch Sony Interactive Entertainment, en toant de mooglikheden fan 'e PlayStation 5 mei ferbettere laden tiden.

6. 4K resolúsje - in display resolúsje fan likernôch 3840 × 2160 piksels, it bieden fan in heger nivo fan detail en dúdlikens yn ferliking mei legere resolúsjes.

7. Backward komptabiliteit - de mooglikheid fan in gaming konsole te spyljen games út eardere generaasjes of platfoarms.

8. Doug Bowser - de presidint fan Nintendo fan Amearika, ferantwurdlik foar tafersjoch op it bedriuw syn operaasjes yn 'e Noard Amerikaanske merk.

