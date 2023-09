Mario Kart Tour om te stopjen mei it frijjaan fan nije ynhâld, mar spultsje sil beskikber bliuwe

Mario Kart Tour, it populêre mobile racespul, is ynsteld om de frijlitting fan nije ynhâld te stopjen neffens in oankundiging yn-spultsje pleatst op Reddit. Nei 4 oktober sille d'r gjin nije kursussen, sjauffeurs, karts, gliders, of funksjes wurde tafoege oan it spultsje. Hoewol dit kin liede ta in delgong yn 'e spilerbasis, sil it spultsje noch beskikber wêze om te downloaden en te spyljen.

It súkses fan Mario Kart Tour is evident, om't it hast $ 300 miljoen yn ynkomsten hat brocht, wêrtroch it de twadde meast profitable mobile titel fan Nintendo is, allinich oertroffen troch Fire Emblem Heroes. It spultsje hat lykwols ek kontroversje krigen, benammen oangeande syn monetarisaasjestrategy. Ien kontroversjele aspekt wie it opnimmen fan "Spotlight Pipes", dy't bútdoazen oanbean mei ûnbekende kânsen. Dit late ta krityk fan gamers, en de pipen waarden dêrnei fuorthelle.

It is ûndúdlik wêrom Nintendo hat besletten de ûntwikkeling fan nije ynhâld foar Mario Kart Tour te stopjen. Hoewol gjin offisjele ferklearring is frijlitten, is it net ûngewoan dat spultsjes har oanbod fan nije ynhâld úteinlik útputte. Nintendo bliuwt nije ynhâld frijjaan foar har oare mobile spultsjes lykas Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, en Fire Emblem Heroes. Derneist hat it bedriuw gearwurke mei mobile reus DeNA om nije smartphone-spultsjes en relatearre ûnderfiningen te ûntwikkeljen.

Hoewol it ûntbrekken fan nije ynhâld guon spilers kin ûntmoedigje, bliuwt it te sjen hoe't de Mario Kart Tour-mienskip sil reagearje en oft it spultsje sil trochgean te bloeien nettsjinsteande dizze feroaring yn rjochting.

