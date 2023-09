Oankommende Nintendo Direct-evenemint wurdt geroften om spannende titels te debutearjen

D'r binne geroften dy't sirkulearje dat Nintendo yn 'e kommende wike in Nintendo Direct-evenemint sil hostje, hoewol gjin offisjele befêstiging is makke. Spekulaasjes suggerearje dat it evenemint ferskate titels fan earste partij sil werjaan, ynklusyf Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns, en WarioWare: Move It.

Ien ding dat lykwols net sil wurde besprutsen tidens it evenemint is de lang ferwachte Switch 2, in opfolger fan 'e populêre draachbere konsole. Nettsjinsteande dit, efter de skermen, liket it derop dat Nintendo hat wurke oan in prototype-konsole, dy't se oan ûntwikkelders sjen litte by it resinte Gamescom-evenemint.

Oanwêzigen krigen in sneak Peek op in fernijde ferzje fan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mei opwurdearre hardware. De spesifikaasjes fan dizze nije hardware binne op it stuit ûnbekend.

Op it stuit wurde alle ferzjes fan 'e orizjinele Nintendo Switch oandreaun troch de Nvidia Tegra X1-chip, dy't yn earste ynstânsje waard frijlitten yn 2015. Wylst guon nijere ferzjes binne foarsjoen fan de X1+-chip fan 2019, dy't ferbettere batterijlibben biedt, bliuwt de prestaasjes itselde .

De Tegra X1-chip wurdt beskôge as ferâldere, mei fjouwer Cortex-A57-kearnen op 1.02GHz en fjouwer A53-kearnen, tegearre mei in Maxwell-basearre GPU fan 'e GTX 900-generaasje. Derneist is it keppele mei âlde LPDDR4 RAM, dy't 4 GB ûnthâld leveret. Yn ferliking mei moderne smartphone-chips falt de Tegra X1-chip efter yn prestaasjes.

De fraach dy't ûnbeantwurde bliuwt is oft Nintendo nochris mei Nvidia gearwurke hat foar de Switch 2, of as se in oare hardwareprovider hawwe keazen. De tiid sil it leare.

De ferwachte lanseringsdatum foar de Nintendo Switch 2 is let 2024, mei in offisjele iepenbiering dy't wierskynlik dêrfoar sil plakfine. Weromsjen op de orizjinele Switch, waard it earst yntrodusearre as de "NX" yn maart 2015, krige in folsleine oankundiging yn oktober 2016, en waard úteinlik yn maart 2017 frijlitten.

