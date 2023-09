Gebrûk fan AI om drugsûntdekking en biologyske stúdzjes te revolúsjonearjen mei it Smart Imaging System "ECLIPSE Ji"

Nikon Instruments Inc. Dit avansearre systeem kombineart keunstmjittige yntelliginsje (AI) mei avansearre ôfbyldingsmooglikheden om de oankeap en analyze fan sellulêre ôfbyldings te automatisearjen, it streamlinearjen fan ûndersykswurkflows mei kanker en senuwsykte.

De "ECLIPSE Ji" hat in mikroskoopûntwerp sûnder okularen, en as kombinearre mei de NIS-Elements SE-ôfbyldingssoftware, makket it standerdisearre assays mooglik dy't ôfbyldingswinning, analyse en gegevenswerjefte útfiere. Dizze yntegraasje fan AI-technology yn it imagingsysteem makket de automatisearring fan mienskiplike taken binnen ôfbyldingswinning en analyseworkflows mooglik, wêrtroch ûndersikers frijmeitsje om te fokusjen op mear kreative aktiviteiten lykas it ûntwikkeljen fan nije hypotezen basearre op de krigen gegevens.

Ien fan 'e haadfunksjes fan' e "ECLIPSE Ji" is de mooglikheid om mikroskoopoperaasjes te automatisearjen mei AI, it ferbetterjen fan effisjinsje fan stekproefidentifikaasje oant datafisualisaasje. Brûkers kinne gewoan in putplaat op it systeem ynstallearje, in assay selektearje en basisynformaasje ynfiere. De AI stelt dan automatysk fokus- en eksposysjebetingsten yn, krijt en analysearret ôfbyldings, en toant de relevante gegevens foar dy assay. Dizze automatisearring fan mikroskoopoperaasjes behâldt net allinich konsekwinte en effisjinte workflows, mar elimineert ek de needsaak foar spesjalisearre kennis by it bouwen fan algoritmen foar ôfbyldingsanalyse.

It smart imaging-systeem biedt ek ferbettere mooglikheden foar gegevensanalyse. Mei syn yntuïtive grafyske brûkersynterface kinne brûkers statistyk maklik visualisearje oer inkele sellen oan populaasjes. It systeem makket it mooglik foar de fisualisaasje en opname fan trends op befolkingsnivo, lykas de analyze fan "outliers" dy't har oars gedrage as de befolking. Útrist mei in breed skala oan ark te stypjen gegevens analyze, de "ECLIPSE Ji" draacht by oan de effisjinsje en fersnelling fan ûndersyk en ûntwikkeling.

Yn termen fan skaalberens en fleksibiliteit fan apparatuer kin de "ECLIPSE Ji" wurde útwreide om te foldwaan oan ferskate ûndersyksbehoeften. It is kompatibel mei tafoegingssystemen lykas de AX konfokale mikroskoop en ekstra hege gefoelige mikroskoop digitale kamera's. Derneist kin in poadium-top incubator foar live observaasje fan kweekte sellen maklik wurde ynstalleare. De útwreidzjen fan it systeem stipet in breed oanbod fan tapassingen, fan routinetaken oant tapast ûndersyk.

Net allinich biedt de "ECLIPSE Ji" avansearre funksjonaliteit, mar it hat ek in alles-yn-ien ûntwerp foar gruttere fleksibiliteit yn pleatsing fan benchtop. Oars as tradisjonele fluorescerende imaging-systemen dy't in tsjustere keamer of spesjale omwâling nedich binne, kin de "ECLIPSE Ji" fluorescent imaging útfiere yn normale laboratoariumljochtomstannichheden. De mikroskoop is ûnderbrocht yn in doaze-like omslach, dy't it probleem beskermet fan keamerljocht en maksimale ôfbyldingskwaliteit makket. Mei syn yntegreare ljochtboarne en digitale kamera ferminderet it kompakte ûntwerp fan it systeem de totale dimensjes.

Nikon Instruments Inc. De "ECLIPSE Ji" is in krêftich ark dat AI brûkt om ûndersyk en ûntwikkeling te fersnellen yn medisynûntdekking en biologyske stúdzjes. Mei syn avansearre imaging-mooglikheden en automatisearre workflows is dit smart imaging-systeem ree om it fjild te revolúsjonearjen.

Definysjes:

- AI: Artificial Intelligence

- Assay: Evaluaasje fan biologyske antwurden mei help fan kweekte sellen

– NIS-Elements SE: Nikon's ôfbyldingssoftware

Boarne: Nikon Instruments Inc.