PlayStation Plus septimber Games Revealed: NieR Replicant, Star Ocean, en mear

De opstelling fan PlayStation Plus fergese spultsjes foar septimber is iepenbiere, en it omfettet wat heul ferwachte titels. De ynformaasje komt fan betroubere boarne Dealabs, bekend foar it lekken fan spultsjelisten fan tefoaren. Dizze spultsjes wurde ferwachte te wêzen beskikber fan septimber 19th, mar de offisjele befêstiging is noch yn ôfwachting.

Ien fan 'e opfallende titels yn' e opstelling is NieR Replicant ver.1.22474487139 ..., dy't is priizge as in "feilige kar foar fans" yn 'e resinsje fan Eurogamer. It spul hat meardere eintsjes dy't spilers nedich hawwe om seksjes opnij te spyljen, hoewol guon dit repetitive kinne fine. Dochs is it goed ûntfongen troch spilers en kritisy.

In oar opmerklik spultsje is Unpacking, dy't sûnt syn frijlitting in protte lof hat krigen. It wûn Game of the Year by de Indie Live Expo-prizen en krige de BAFTA foar Best Narrative yn 2022. Eurogamer's eardere haadredakteur Martin beskreau Unpacking as "in ûnwjersteanber ding" en priizge har unike en minsklike ferhaalfertelling.

Njonken NieR Replicant en Unpacking omfettet de opstelling fan septimber ek Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI, en Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Dizze titels biede in ferskaat oanbod oan sjenres en gameplay-ûnderfinings foar spilers om te genietsjen .

It is lykwols de muoite wurdich op te merken dat dizze releases komme nei Sony's oankundiging fan in wrâldwide priisferheging foar PlayStation Plus-abonneminten. Abonnees yn it Feriene Keninkryk moatte no £ 59.99 betelje foar 12 moannen PlayStation Plus Essential, mei priisferhegingen ek foar Extra en Extra Premium-abonneminten.

Oer it algemien biedt de septimber-opstelling fan PlayStation Plus-spultsjes in miks fan heech ferwachte titels en kritysk priizge ûnderfiningen. Oft jo in fan binne fan aksje-RPG's, narrative-oandreaune spultsjes, of strategysimulaasjes, d'r is wat foar elkenien om te genietsjen.

boarnen:

Dealabs - betroubere boarne foar lekke spiellisten

Eurogamer - resinsje en mieningen oer NieR Replicant en útpakke

Indie Live Expo-prizen - erkenning foar Unpacking

BAFTA - priis foar bêste narrative foar útpakke