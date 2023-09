Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS no beskikber op konsole

Konsole-gamers kinne no de skriklike spanning fan Night At the Gates of Hell belibje, ûntwikkele troch Puppet Combo en Black Eyed Priest. Earder útbrocht op PC, it spultsje is no beskikber op PlayStation 4, PlayStation 5, en de Nintendo Switch.

Ynspirearre troch Italjaanske zombiefilms fan Lucio Fulci en Bruno Mattei, lykas ek de gore fan it PS1-tiidrek en de sfear fan neon-disco, Night At the Gates of Hell is in Survival Horror FPS dy't spilers dompelt yn in post-apokalyptyske wrâld.

De haadpersoan, David, is in rêstige man dy't koartlyn syn frou ferlear en yn syn appartemint oan de kust wennet. Ynienen fersmyt in zombie-útbraak syn stêd, en twingt David om syn normale libben te ferlitten en de wapens op te nimmen tsjin 'e horden fan' e ûndeaden.

Om te oerlibjen en úteinlik de wierheid efter de apokalyps te ûntdekken, moatte spilers puzels oplosse, boarnen sykje, en ferskate wapens brûke om zombies strategysk te eliminearjen. Lykas de wurken fan Fulci, is de ienige manier om dizze meunsters del te setten mei in krekte skot op 'e holle.

It spultsje biedt in spannende en yntinsive ûnderfining as spilers troch de ferwoaste stêd navigearje, en ûnderweis oare oerlibbenen tsjinkomme. Gearwurking en teamwurk binne essinsjeel om de útdagings te oerwinnen en in moedich te ûntkommen.

As jo ​​​​in PC-gamer binne, is Night At the Gates of Hell noch beskikber op Steam foar jo gamingplezier.

Boarnen: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definysjes:

- Survival Horror FPS: In fideospultsjesjenre dat eleminten fan survivalhorror en earste-persoansshooter kombineart, wêrby't spilers troch in bedrige en gefaarlike omjouwing moatte navigearje wylst se fjochtsje tsjin fijannen.

- Lucio Fulci: In Italjaanske filmregisseur bekend om syn wurk yn it horrorsjenre, benammen zombiefilms.

- Bruno Mattei: In Italjaanske filmregisseur bekend om syn bydragen oan 'e Italjaanske eksploitaasjebioskoop, ynklusyf zombiefilms.