Kin Starfield 60FPS berikke op Xbox Series X? Digitale gieterijtests jouwe hope!

De technyske saakkundigen by Digital Foundry hawwe tests útfierd om te bepalen oft Starfield, it heul ferwachte spultsje fan Bethesda, kin rinne mei 60 frames per sekonde (FPS) op 'e Xbox Series X. Wylst it antwurd net ienfâldich is, jouwe de resultaten hoop foar spilers.

Digital Foundry brûkte de AMD 4800S Desktop Kit, dy't nau oerienkomt mei de Xbox Series X's GPU, om Starfield út te fieren by de ynstellingen te fergelykjen mei de Xbox Series X-ferzje. Se ferlege doe de resolúsje nei 1440p, oerienkomt mei de Xbox Series S-ferzje, en ûndersochten it spultsje yngeand om de frame rate te evaluearjen.

It team fûn dat it measte fan 'e tiid it spultsje boppe 40 FPS rûn. Dit suggerearret dat in 40 FPS-modus mei ferskate GPU-ynstellingen as tweaks oan 'e dynamyske resolúsjeskalearring in mooglike opsje kin wêze. In oare mooglikheid is in Variable Refresh Rate (VRR) modus, dy't de frame rate soe ûntsluten foar spilers mei VRR-stipe byldskermen.

It berikken fan in konsekwint 60 FPS troch it heule spultsje liket lykwols net wierskynlik foar Starfield. Digital Foundry konkludearret dat in tawijd 60 FPS-prestaasjemodus in wichtige útdaging is. D'r is lykwols altyd in kâns dat Bethesda spilers yn 'e takomst mei optimisaasjes kin ferrasse.

Definysjes:

- FPS: Frames per sekonde, in mjitting fan 'e ferfarskingsfrekwinsje of framerate fan in spultsje of fideo. It jout oan hoefolle yndividuele frames per sekonde werjûn wurde.

- GPU: Graphics Processing Unit, in spesjalisearre elektroanyske sirkwy dat ôfbyldings, fideo's en animaasjes manipulearret en werjout.

- VRR: Variable Refresh Rate, in displaytechnology wêrmei de ferfarskingsfrekwinsje fan it skerm dynamysk kin oanpasse oan 'e framerate fan' e werjûn ynhâld.

