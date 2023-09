Santa Cruz yntroduseart de Heckler SL: Lichtgewicht eMTB mei 150 mm reis

Santa Cruz is ynfierd yn 'e lichtgewicht elektryske mountainbikemerk mei de lansearring fan' e Heckler SL. Dizze nije fyts hat 150 mm reizgjen op efterwielen en is ûntworpen om de heule berch oan te pakken. It is foarsjoen fan Fazua's Ride 60-motor en in yntegreare 430Wh-batterij, dy't in ympuls de heuvels biedt. De Heckler SL is rjochte op dyjingen dy't in mear spoarfyts-like ûnderfining wolle mei in bytsje ekstra assistinsje op 'e beklimmingen.

De Fazua Ride 60 elektryske fytsmotor is yn it hert fan 'e Heckler SL, en leveret in maksimum koppel fan 60Nm en 450W pykkrêft. De motor biedt trije krêftynstellingen - Breeze, River, en Rocket - dy't kinne wurde oanpast yn Fazua's app. De batterijlibben en krêftynstellingen wurde werjûn op in top-tube LED-display, dy't ek in USB-C-poarte hat foar it opladen fan apparaten.

Santa Cruz beweart dat de Heckler SL, mei syn lytsere en lichtere motor en 430Wh-batterij, itselde berik biedt as in folsleine eMTB mei in 630Wh-batterij. De net-útnimbere batterij elimineert de needsaak foar latches of covers, wat resulteart yn in kompakt down-tube-ûntwerp mei in lytsere ynterne diameter.

De Heckler SL is te krijen yn fiif maten, fan lyts oant ekstra-ekstra-grut, en fiif bouopsjes. Prizen begjinne by £ 6,699 en geane omheech nei £ 11,999. Ynternasjonale prizen moatte noch wurde befêstige.

Oer it algemien biedt Santa Cruz's Heckler SL riders in lichtgewicht eMTB-opsje mei genôch krêft en berik om elke berch te feroverjen, wylst it gefoel en it behanneljen fan in tradisjonele trailfyts noch altyd behâldt.

Definysjes:

- eMTB: In elektryske berchfyts, dy't is foarsjoen fan in motor om assistinsje te jaan by trappen.

- Torque: In mjitte fan 'e krêft dy't feroarsaket dat in objekt om in as draait.

- Wh: Watt-oere, in ienheid fan enerzjymjitting brûkt foar batterijen en elektryske systemen.

- USB-C: In universele serial bus (USB) ynterface dy't stipet flugger gegevens oerdracht en hegere macht útfier.

- LED: Ljochtemittearjende diode, in soarte ljochtboarne dy't faaks brûkt wurdt yn elektroanyske apparaten.

