In resinte patintoanmelding troch Nintendo liket oan te jaan dat it bedriuw manieren ûndersiket om it oanhâldende probleem fan Joy-Con-drift oan te pakken. Joy-Con drift, in frustrerend probleem wêryn't de Nintendo Switch-konsole fantombeweging fan 'e controllers registrearret, is in persistint probleem west sûnt de lansearring fan' e konsole yn 2017. oan har klanten.

De patintoanfraach, yntsjinne op 11 maaie en publisearre troch it Patent Office fan 'e Feriene Steaten op septimber 7, stelt in oplossing foar mei it brûken fan in magnetoreologyske floeistof. Dizze floeistof feroaret de viskositeit yn reaksje op magnetyske fjilden en wurdt resistint as it operaasjeelemint fan 'e kontrôler wurdt ferpleatst. Mei oare wurden, dizze technology kin de driuwende beweging fan 'e Joy-Con-controllers mooglik foarkomme.

Wylst it oktroai Joy-Con-drift net eksplisyt neamt, spruts gamingskriuwer en advokaat foar tagonklikens Laura Kate Dale de hoop út dat de foarstelde technology it probleem soe oanpakke. Se stelde ek de mooglikheid foar Nintendo yntrodusearje analoge sticks foar krêftfeedback, fergelykber mei dy fûn op 'e PlayStation 5, yn in takomstige konsole. Dale beklamme it belang fan in meitsje dizze funksjes tagonklik foar útskeakele spilers troch te tastean se te wikseljen ôf op in systeem nivo.

De patintoanmelding hat ek spekulaasjes oer de gerofte Nintendo Switch 2, dy't frijlitten wurde kinne yn 2024. Neffens Dale wurdt ferwachte dat de opwurdearre konsole mear krêft en ferbettere framerates en resolúsje biedt troch DLSS-styl opskaling. Dale spruts ek de hope út dat de hypotetyske Switch 2 tagonklikensfunksjes soe opnimme dy't standert wurden binne op oare konsoles, lykas kleurblindensfilters en tagonklikens tags yn 'e digitale winkel.

Wylst it bliuwt te sjen oft dizze patintûntwikkelingen sille resultearje yn in permaninte fix foar Joy-Con drift, Nintendo's ynspanningen om it probleem oan te pakken en tagonklikens te ferbetterjen yn har takomstige konsoles en controllers binne oanmoedigjende tekens foar gamers.

