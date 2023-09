Nij Nintendo-controller-patint suggerearret in oplossing foar Joy-Con Drift-probleem

In koartlyn publisearre patint troch it Patent Office fan 'e Feriene Steaten jout oan dat Nintendo in permaninte oplossing kin beskôgje foar it langsteande probleem fan Joy-Con drift. Joy-Con drift is in probleem wêryn de Nintendo Switch-konsole reagearret op fantombeweging fan 'e Joy-Con-controllers. Dit probleem is in grutte frustraasje west foar Switch-eigners sûnt de frijlitting fan 'e konsole yn 2017, wat resulteart yn rjochtsaken foar klasse aksjes en in apology fan Nintendo.

It patint stelt it gebrûk fan in "resistinsjeseksje" foar mei in magnetorheologyske floeistof dy't de viskositeit feroaret op basis fan magnetyske fjildintensiteit. Dizze floeistof soe fungearje as in ferset as de kontrôler wurdt ferpleatst. Spultsjeskriuwer en advokaat foar tagonklikens Laura Kate Dale spruts hope út dat dit oktroai betsjut dat Nintendo wurket oan Joy-Cons dy't magnetisme brûke om drift te foarkommen. Oaren spekulearje lykwols dat it oktroai kin hingje op Nintendo yntrodusearje fan analoge sticks foar krêftfeedback fergelykber mei dy fûn op 'e PS5.

Dale ek beklamme it belang fan systeem-nivo tagonklikens opsjes foar útskeakele spilers. As Nintendo funksjes soe opnimme lykas kleurblindensfilters op systeemnivo en tags foar tagonklikens yn 'e digitale winkel, soe it gaming op' e Switch tagonkliker en ynklusyf meitsje.

Dêrnjonken hat it oktroai geroften opwekke oer de ferwachte Nintendo Switch 2, dy't rûsd wurdt frijlitten yn 2024. It wurdt spekulearre dat de Switch 2 ferbettere prestaasjes en DLSS-styl opskaling sil hawwe om framerates en resolúsje te ferbetterjen.

Wylst it bliuwt te sjen as en hoe't Nintendo de ideeën presinteare yn it patint sil ymplementearje, is de mooglikheid fan in permaninte fix foar Joy-Con drift bemoedigend nijs foar Switch-eigners. Nintendo hat noch gjin offisjele opmerking oer it oktroai levere.

Boarne: Feriene Steaten Patent Office