Google Camera 9.0 Update bringt nije funksjes nei Pixel-tillefoans

Google Camera app ferzje 9.0 is frijlitten mei in nije brûkersynterface en modi. Yn it earstoan ferskynde op 'e kommende Pixel 8 en Pixel 8 Pro, de fernijing is no begon te meitsjen nei oare Pixel-apparaten. It liket lykwols dat de fernijing Android 14 fereasket, om't it Android SDK 34 as minimale eask nedich is.

De fernijing waard dield op it Google News Telegram-kanaal, tegearre mei in APK-bestân dat brûkers kinne ynstallearje op har Pixel-tillefoans. It moat opmurken wurde dat dizze fernijing allinich kin wurkje op apparaten mei de Android 14 Beta, om't de stabile ferzje fan Android 14 noch net beskikber is.

Guon fan 'e nije funksjes yn Google Camera 9.0 omfetsje in skeakel om maklik te wikseljen tusken foto- en fideomodi, spesifike opnamemodi foar elke modus, rappe ynstellings tagonklik fia swipe-stjoerings, en in opnij ûntwurpen yndieling mei flip-flopped gallery en selfie-knoppen. De fernijing yntroduseart ek in nij tema-ikoan.

It ferzjenûmer foar dizze fernijing is 9.0.115.561695573.37. Op grûn fan 'e Android 14-eask is it wierskynlik dat de offisjele release fan dizze kamera-fernijing sil gearfalle mei de lansearring fan' e Pixel 8 of as stabile Android 14 beskikber wurdt. It is net dúdlik wêr't dizze build ûntstien is, mar it is no beskikber foar download.

As jo ​​​​ynteressearre binne om de nije Google Camera 9.0 út te probearjen, kinne jo it downloade mei de keppeling levere troch it Google News Telegram-kanaal.

Boarnen: Google Nijs (Telegram)