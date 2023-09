Gargoyles Fideospultsje ûntfangt Remake: A Blast from the Past Experience

De wrâld fan Gargoyles makket in triomfantlik werom mei de oankundiging fan in remake fan 'e 16-bit Sega Genesis / Mega Drive aksje-platforming fideospultsje basearre op de Disney-animearre searje. It spul, oarspronklik útbrocht yn 1995, tastien spilers te kontrolearjen de haadpersoan, Goliath, as hy focht tsjin ferskate fijannen en bazen oer útdaagjende nivo.

De earste trailer foar de remake is koartlyn iepenbiere, mei de bywurke grafiken en gameplay. Wylst de term "Remaster" typysk wurdt brûkt om in spultsje te beskriuwen dat grafyske ferbetterings ûntfangt, hat dizze remake folslein opnij tekene sprites, wêrtroch it krekter falt ûnder de kategory "Remake". Spilers sille lykwols noch de opsje hawwe om de orizjinele ferzje fan it spul te spyljen.

De Gargoyles-remake sil beskikber wêze op Xbox One (ek te spyljen op Series X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch, en PC (Steam/GOG). Mei-ûntwikkele troch Disney Games en Empty Clip Studios, it spultsje is op it stuit beskikber foar foarbestelling op $ 14.99 USD. Neist de digitale release, Limited Run Games biedt meardere fysike edysjes op ferskillende priis punten. Dizze omfetsje de Standard Edition foar $ 34.99, de Classic Edition mei in spesjale VHS clamshell-styl koffer en steelbook cover foar $ 69.99, en de Collector's Edition dy't ekstra items befettet lykas in gruttere doaze dy't stimlinen spilet, in emalje pin, in poster, in Goliath-figuer mei beheinde edysje fan NECA, en in sertifikaat fan echtheid foar $ 174.99.

Foar fans fan 'e orizjinele Sega Genesis / Mega Drive, wurdt in spesjale ferzje fan it spultsje makke, mei de Standard Edition priis op $ 69.99 en de Collector's Edition mei in mei regenbôge folie bedekte koffer en in stiennen tekstuer cartridge foar $ 99.99.

De Gargoyles-fideospultsje-remake is ynsteld om op oktober 19th frij te litten, krekt op 'e tiid foar Halloween. Fans fan 'e animearre searje en gamers binne entûsjast om dizze leafste juweel út it ferline opnij te belibjen.

Boarne: Pirates & Princesses (PNP)