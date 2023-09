Forza Motorsport ûntbleatet nije gameplay- en karriêremodus yn kommende release

Turn 10 Studios lieten koartlyn 17 minuten fan gameplay-byldmateriaal sjen foar it heul ferwachte Forza Motorsport-spiel tidens de Forza Monthly-stream. De nije ôflevering yn 'e searje, gewoan mei de titel Forza Motorsport, belooft spannende updates en feroaringen, en markearret in nij tiidrek foar de populêre franchise foar racespultsjes.

De gameplay-footage befette de "Initial Drive" fan it spultsje, dy't tsjinnet as de ynliedende folchoarder, lykas ek in racewykein yn 'e Builder's Cup. De "Initial Drive" lit spilers in oefenronde nimme om it Maple Valley-sirkwy yn 'e Chevrolet Corvette E-Ray, ien fan' e omslachauto's fan it spultsje. Navigearje troch folslein ferkear, spilers moatte elke beurt behearskje om mei súkses foarút te gean.

Nei de oefenronde giet de gameplay-footage oer nei in nachtrace yn it fiktive spoar, Hakone. Dizze kear nimme spilers kontrôle oer de No.01 Cadillac Racing V-Series.R, de oare dekauto yn it spul. Nei in pitstop hawwe spilers nije bannen om nei it nûmer ien plak te drukken.

De fideo toant ek de karriêremodus fan it spultsje, bekend as de Builders Cup. Spilers kinne kieze út trije startersauto's, ynklusyf de 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R, en 2018 Ford Mustang GT. De gameplay-footage hat in oefensesje op it Grand Oak Club Circuit, in oare nije fiktive baan, dy't spilers de kâns biedt om harsels fertroud te meitsjen mei de fysika en ôfhanneling fan it spultsje.

Hoewol it spultsje yn earste ynstânsje spilers yntroduseart oan fiktive sirkwy, sille ek echte circuits te sjen wêze. Sadree't de oefensesje foarby is, wurde spilers begroete mei in spannende race mei in folslein raster fan 24 auto's, dy't elk unike oanpak nimme foar de earste beurt.

Forza Motorsport nimt in unike oanpak mei dizze release, en lit de numerike folchoarder falle dy't oanwêzich wie yn eardere ynstallaasjes. It is fan doel de searje op 'e nij te definiearjen as in "auto-progression"-spiel, it fokus ferpleatse fan auto-sammeljen nei it behearjen fan de auto's fia upgrades ferbûn oan in auto-masterskipsnivo. Dit fertrek fan it tradisjonele ûntwerp fan racespul is in spannende feroaring dy't sil resonearje mei fans fan it sjenre.

Forza Motorsport is pland foar frijlitting op oktober 10th, 2023, foar Xbox Series X|S en PC-platfoarms. It sil beskikber wêze op Xbox Game Pass en PC Game Pass op 'e dei fan syn lansearring.

boarnen:

- Turn 10 Studios.