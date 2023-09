Spyware keppele oan it Israelyske bedriuw NSO brûkt Apple-apparaatfout, seit Citizen Lab

Digitale watchdog-groep Citizen Lab hat de ûntdekking fan spyware keppele oan it Israelyske bedriuw NSO rapporteare dat in nij ûntdutsen flater yn Apple-apparaten eksploitearre. De flater makke it kompromis fan iPhones mei de lêste ferzje fan iOS (16.6) sûnder ynteraksje fan it slachtoffer. Citizen Lab fûn bewiis fan 'e eksploitaasje by it ynspektearjen fan it Apple-apparaat fan in meiwurker fan in Washington-basearre boargerlike maatskippij.

Citizen Lab, basearre oan 'e Universiteit fan Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy, beklamme de rol fan 'e boargerlike maatskippij by it opspoaren fan ferfine oanfallen. John Scott-Railton, senior ûndersiker by Citizen Lab, sei: "Dit lit sjen dat de boargerlike maatskippij wer tsjinnet as it iere warskôgingssysteem oer echt ferfine oanfallen."

Nei de ûntdekking hat Apple nije updates útjûn foar har apparaten om de gebreken oan te pakken dy't rapporteare binne troch Citizen Lab. It bedriuw hat gjin oanfoljende opmerkings oer de situaasje. Citizen Lab drong konsuminten lykwols oan om har apparaten te aktualisearjen om harsels te beskermjen tsjin potinsjele spyware-ynfiltraasje.

NSO, it Israelyske bedriuw efter de spyware, is ûnder kontrôle kaam foar sabeare misbrûk, ynklusyf it tafersjoch fan regearingsamtners en sjoernalisten. De Amerikaanske regearing hat NSO yn 2021 op 'e swarte list setten fanwegen dizze beskuldigingen.

It is essensjeel foar partikulieren en organisaasjes om wach te bliuwen en har apparaten prompt bywurkje om beskerming te garandearjen tsjin potinsjele cyberbedrigingen.

Definysjes:

– Spyware: Malware brûkt om te bispiede of ynformaasje te sammeljen fan in apparaat of netwurk sûnder de tastimming fan de brûker.

- Flaw: In swakte of kwetsberens yn software of hardware dy't kin wurde eksploitearre troch cyberoanfallers.

- Boargerlike maatskippij: ferwiist nei de kollektive aksje bûten de oerheid, kommersjele, of famylje kontekst. It omfettet organisaasjes en partikulieren dy't pleite foar sosjale problemen en it befoarderjen fan demokrasy en minskerjochten.

boarnen:

- Christopher Bing en Zeba Siddiqui. "Spyware keppele oan Israelyske firma NSO eksploitearret flater yn Apple-apparaten: Citizen Lab." ET Telecom. [Jier, moanne en dei fan publikaasje ynfoegje]. [Foegje hjir URL fan it boarneartikel yn]