Nij ûntdutsen flater yn Apple-apparaten eksploitearre troch NSO Spyware

Undersikers fan Citizen Lab, in digitale waakhondgroep, hawwe in spyware-eksploitaasje ûntdutsen ferbûn oan it Israelyske bedriuw NSO. Dizze eksploitaasje rjochte op in koartlyn ûntdutsen flater yn Apple-apparaten. Tidens in ûndersyk fan in Apple-apparaat dat hearde ta in meiwurker fan in Washington-basearre maatskiplike groep, ûntduts Citizen Lab dat de flater wie brûkt om it apparaat te ynfektearjen mei NSO's Pegasus-spyware.

Bill Marczak, in senior ûndersiker by Citizen Lab, sei dat se de eksploitaasje hawwe taskreaun oan NSO Group's Pegasus spyware mei in heech nivo fan fertrouwen. Harren attribúsje is basearre op forensysk krigen fan it rjochte apparaat. Marczak neamde ek dat de oanfaller wierskynlik in flater makke by de ynstallaasje, wêrtroch Citizen Lab de spyware koe identifisearje.

Citizen Lab ynformearre Apple oer de ûntdekking, en it bedriuw befêstige dat it brûken fan de funksje mei hege feiligens neamd "Lockdown Mode" op Apple-apparaten dizze spesifike oanfal kin blokkearje. John Scott-Railton, in oare senior ûndersiker by Citizen Lab, is fan betinken dat dit ynsidint it belang fan 'e boargerlike maatskippij markearret as in iere warskôgingssysteem foar ferfine oanfallen.

De flater, dy't waard eksploitearre troch de spyware, koe iPhones mei de lêste ferzje fan iOS (16.6) kompromitteare wurde sûnder ynteraksje fan it slachtoffer. Apple hat dizze kwetsberens lykwols oanpakt troch nije updates foar har apparaten frij te litten. Nei it ûndersiikjen fan de gebreken rapporteare troch Citizen Lab, joech Apple de nedige updates út om har brûkers te beskermjen tsjin potensjele eksploitaasje.

Dit ynsidint ûnderstreket de oanhâldende ynspanningen fan digitale watchdog-groepen en techbedriuwen yn 'e konstante striid tsjin cyberbedrigingen. It tsjinnet as in herinnering oan it belang fan it regelmjittich bywurkjen fan ús apparaten en it brûken fan befeiligingsfunksjes om potinsjele risiko's te ferminderjen.

Definysjes:

- Spyware: kweade software dy't is ûntworpen om ynformaasje te sammeljen fan in apparaat sûnder de kennis of tastimming fan 'e brûker.

- NSO Group: in Israelysk cybersecurity-bedriuw bekend om it ûntwikkeljen en ferkeapjen fan tafersjochtechnology oan oerheden en ynstânsjes foar wet hanthavenjen.

boarnen:

- Citizen Lab: in digitale watchdog-groep basearre oan 'e Universiteit fan Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy.

- Apple: in multynasjonaal technologybedriuw bekend om har konsuminteelektronika, software en online tsjinsten.

(Opmerking: it orizjinele boarneartikel befette gjin URL's, sadat se yn dizze gearfetting weilitten binne.)