Treasury Releases foarstelde regeljouwing foar it rapportearjen fan digitale assettransaksjes

De frijlitting fan foarstelde regeljouwing dy't ynformaasjerapportaazje en basisbepalingsregels foar digitale assettransaksjes ferdúdlikje ûnder de Ynfrastruktuer Investment and Jobs Act (IIJA) is priizge as in positive stap yn it begripen fan it krypto-ekosysteem. Ynsteld hast twa jier lyn, de IIJA fêststeld rapportaazje easken foar digitale asset transaksjes, mei as doel de ferantwurdlikheid te bepalen foar it jaan fan ynformaasje oan de IRS en cryptocurrency klanten. Der waarden lykwols soargen makke oer de brede omfang fan 'e definysje fan' e rekken fan "makelaars foar digitale asset."

Om dizze soargen oan te pakken, stelde de IRS de ymplemintaasje fan bepalingen foar digitale assetbroker út oant de útjefte fan definitive regeljouwing. Uteinlik, oan 'e ein fan augustus, waarden foarstelde regeljouwing frijlitten om dúdlikens te jaan oer wat de IRS ferwachtet fan makelders. De regeljouwing is fan doel de lêst fan belestingrapportaazje te ferienfâldigjen troch in ramt yn te fieren wêrby't partikulieren in formulier krije fan har makelder mei details oer har transaksjes en winsten of ferliezen foar belestingdoelen.

De foarstelde regeljouwing definiearret digitale asset-makelaars as elke persoan dy't fasilitearjende tsjinsten leveret foar de ferkeap fan digitale aktiva, op betingst dat se de middels hawwe om de identiteit te kennen fan 'e partij dy't de ferkeap makket en de aard fan' e transaksje. Sintrale útwikselingen binne opnommen yn 'e definysje, lykas ferwachte. D'r is lykwols ûndúdlikens oangeande providers fan digitale asset wallet en desintralisearre finansjele protokollen. It ûnderskied leit yn de graad fan autonomy en it gebrek oan minsklik tafersjoch.

Portemonnee-oanbieders beheind ta it leverjen fan partikuliere en iepenbiere kaaien soene net wurde beskôge as makelders. As se lykwols ekstra hannelstsjinsten oanbiede, kinne se falle ûnder de broker-definysje. De regeljouwing fiert ek in multyfaktortest yn om de autonomy fan desintralisearre protokollen te bepalen. Dizze test sil ûnderwurpen wêze oan publike opmerkingen yn 'e 60-dagen kommentaarperioade.

Opmerklik ôfwêzich yn 'e foarstelde regeljouwing is fermelding fan in spesifyk formulier foar it rapportearjen fan transaksjes fan digitale aktiva. It wurdt lykwols leaud dat in nije foarm sil wurde ynfierd om de gegevenspunten te fangen dy't nedich binne troch makelders. De regeljouwing faze yn rapportaazje easken oer de tiid om frijwillige neilibjen te befoarderjen foardat ferplichte rapportaazje fan bruto opbringst en oanpaste kostenbasis wurdt hanthavene.

De foarstelde regeljouwing binne oer it algemien wolkom hjitten as in positive ûntwikkeling yn 'e belestingwrâld, en bringt dúdlikens oer in wat útdaagjende romte foar sawol belestingbetellers as de IRS. De regeljouwing slút ek oan by de oanpak fan Treasury op oare gebieten, lykas de Bank Secrecy Act.

In iepenbiere harksitting foar regeljouwing is pland foar 7 novimber, mei de mooglikheid fan in twadde harksitting de folgjende deis om in grut oantal sprekkers op te nimmen. De regeljouwing is fan doel in solide basis te leverjen foar it rapportearjen fan digitale assettransaksjes en soargje foar konsistinsje yn belestingoanpassing binnen it krypto-ekosysteem.

Definysjes:

- Wet op ynfrastruktuer ynvestearring en banen (IIJA): Wetjouwing ynsteld yn novimber 2021, yntrodusearje easken foar rapportaazje fan digitale assettransaksjes.

- Digital Asset Broker: In persoan as entiteit dy't fasilitearjende tsjinsten leveret foar de ferkeap fan digitale aktiva troch klanten.

Boarne: Checkpoint Edge