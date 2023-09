Apple's kommende produktevenemint: wat te ferwachtsjen

Apple is ynsteld om tiisdei har reguliere produktevenemint te hostjen, wêr't it heul ferwachte wurdt dat it bedriuw har lêste smartphones sil oankundigje. Wylst guon details oer de kommende iPhones binne lekt, is Apple bekend om har publyk te ferrassen mei unferwachte oankundigingen. It evenemint sil live wurde útstjoerd op Apple's webside en is pland om te begjinnen om 6 oere Ierske tiid.

De iPhone 15 wurdt ferwachte it hichtepunt fan it evenemint te wêzen. Fjouwer ferskillende modellen wurde ferwachte: de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, en 15 Pro Max. De skermgrutte wurdt ferwachte dat se itselde bliuwe as foarige modellen, op respektivelik 6.1 inch en 6.7 inch. De Pro-modellen kinne in werûntwerp ûndergean, mooglik mei in lichter en tinner ûntwerp mei in skeakel fan roestfrij stiel nei titanium. De kamera-mooglikheden wurde ek ferwachte te ferbetterjen, mei in mooglike periskoopkamera yn it Pro Max-model, wêrtroch ferbettere zoommooglikheden mooglik binne.

In oare wichtige feroaring yn 'e iPhone 15-opstelling is de ferwachte oergong fan' e bliksem-oplaadpoarte nei USB C. Dizze feroaring wurdt motivearre troch de push fan 'e EU foar standerdisearre oplaadpoarten en sil wierskynlik wurde ymplementearre oer alle iPhone 15-modellen. De mute-skeakel oan 'e kant fan' e iPhone kin ek in transformaasje ûndergean, mooglik in aksjeknop wurde foar it tawizen fan fluchtoetsen.

Neist de iPhone 15 kin Apple updates yntrodusearje foar de Apple Watch Series 9 en de AirPods. De Apple Watch Series 9 wurdt ferwachte dat se lytse ferbetterings krije, ynklusyf de nije S9-chip foar bettere prestaasjes en potinsjeel ferbettere batterijlibben. Details oer de Ultra-searje fan Apple's aventoer-rjochte horloazje bliuwe skaars. Wat de AirPods oangiet, sille alle updates wierskynlik rjochtsje op 'e saak, benammen de ferfanging fan' e bliksemferbining mei USB C. It wurdt ek spekulearre dat in update foar de AirPods Max, dy't net binne bywurke sûnt har lansearring yn 2020, kin op 'e hoarizon wêze fanwege de USB C-eask fan' e EU foar koptelefoanen oant 2024.

boarnen:

- Apple jout needpatch út nei ynbreuk op Pegasus-spyware

- Jeropeeske oandielen falle wer as Apple weaget op Amerikaanske oandielen

- Wêrom iPhone-ûntwerp is net langer de gouden standert foar brûkberens

– Fintan O'Toole: Dûnkere keppelings tusken jo iPhone, ús belestingheffing en bedriuwen dy't boarje yn Carlow