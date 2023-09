Netskope krijt Kadiska om DEM-mooglikheden te ferbetterjen

Netskope, in Secure Access Service Edge (SASE) provider, hat har oankeap oankundige fan Kadiska, in bedriuw foar monitoring fan digitale ûnderfining (DEM). Dizze oanwinst hat as doel de DEM-mooglikheden fan Netskope út te wreidzjen foar professionals yn netwurken en ynfrastruktuer dy't gruttere sichtberens nedich binne oer har SD-WAN, feilige tsjinstrâne en wolkomjouwings.

Oprjochte yn 2020, Kadiska leveret DEM-technology dy't sichtberens leveret yn 'e ein-brûkersûnderfining oer SaaS- en wolkapplikaasjes. Netskope is fan plan de technologyen fan Kadiska te yntegrearjen yn har Netskope Proactive DEM-oanbod. De tafoeging fan Kadiska's echte brûkersûnderfining en end-to-end ferbiningsmonitoringsmooglikheden komplementeart de besteande DEM-ark fan Netskope, útwreidzjen nei tafersjoch fan browsers, mobile apparaten, web- en wolkapplikaasjes, lykas iepenbiere en wolknetwurken.

De yntegraasje fan Kadiska's tafersjochtechnology sil ek Netskope's SASE-platfoarm ferbetterje, wêrtroch klanten feilige en betroubere digitale ûnderfiningen kinne leverje oer komplekse hybride wolkomjouwings. SASE, in konsept fan netwurkarsjitektuer betocht troch Gartner yn 2019, kombineart SD-WAN mei in suite fan feiligenstsjinsten om in unifoarme wolktsjinst foar bedriuwen te leverjen.

Netskope's CEO en mei-oprjochter, Sanjay Beri, erkent de ôfstimming tusken Kadiska's oprjochtingsfisy en Netskope's platfoarmfisy. De oankeap fan Kadiska, tegearre mei har mooglikheden, sil Netskope tastean om ûnderfining en feiligens better te kontrolearjen en te optimalisearjen yn 'e nije wrâld fan ferspraat gegevens, brûkers, wolkynfrastruktuer en applikaasjes.

Neffens Naveen Palavalli, fise-presidint fan produktstrategy by Netskope, fergruttet en fersnelt de tafoeging fan Kadiska de mooglikheden fan Netskope, en biedt in wichtige differinsjator yn 'e merk. Dizze oanwinst stipet fierder it doel fan Netskope om in alles-yn-ien SASE-platfoarm foar klanten te leverjen, dat neffens Gartner de foarkarskeuze sil wêze foar ien tredde fan nije SASE-ynset yn 2025.

De krekte timing fan produktyntegraasje moat noch wurde bepaald, en finansjele details fan 'e oankeap waarden net iepenbiere.

