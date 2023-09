Ynstellingen Bullish op Krypto Nettsjinsteande Bear Market, rapport fynt

In resint rapport fan krypto-dataprovider Amberdata en analyst fan finansjele tsjinsten Coalition Greenwich docht bliken dat assetmanagers in bullish hâlding toane foar digitale aktiva, sels yn 'e midden fan in Krypto-bearmerk. De stúdzje beoardiele sechtich assetmanagers benammen út 'e FS, Jeropa en it Feriene Keninkryk, ynklusyf hedgefûnsen, risikokapitaalbedriuwen en famyljekantoaren. Ferrassend, it rapport fûn dat hast de helte fan 'e asset managers (48%) op it stuit digitale aktiva ûnder behear (AUM) hat.

De sifers foar digitale AUM farieare tusken de ûndersochte entiteiten, mei 22% holding tusken $ 1-10 miljoen en 19% holding tusken $ 11-50 miljoen yn digitale aktiva foar harren kliïnten. Allinich ien ynstelling rapporteart it behearen fan mear dan $ 1 miljard oan digitale aktiva. De enkête die ek bliken dat in signifikant oantal assetbehearders grut binne yn grutte, mei sawat in tredde rapportearjende AUM fan mear dan $ 5 miljard yn alle assetklassen.

Nettsjinsteande it ûntbrekken fan in dúdlike regeljouwingsomjouwing, fûn it rapport dat de ûndersochte assetmanagers optimistysk wiene oer de takomst fan oannimmen fan digitale asset. 85% fan 'e respondinten leauden dat de SEC en CFTC positive kânsen foar de yndustry soene leverje, nettsjinsteande de útdagings op koarte termyn. It rapport markeart lykwols ferskate soargen foar ynstellingen dy't op it stuit net belutsen binne by krypto, ynklusyf regeljouwingsûnwissichheid, gebrek oan mienskiplike Know Your Customer / Anti-wytwaskjen fan jild technology, ûndúdlik belestingbelied, custody kompleksiteit, feiligenspraktiken, en blockchain-prestaasjesproblemen.

Ynteressant hat it rapport ek oantoand dat in signifikant oantal ynstellingen aktyf spesjalisearre krypto-tsjinsten ûntwikkelje. Ien op de fjouwer ynstellingen meldde in tawijd rol te hawwen rjochte op digitale aktiva, mei in ferwachte groei fan 13% yn 'e kommende tolve moannen. Dit suggerearret dat in protte ynstellingen kryptoprodukten en tsjinsten prioritearje, nettsjinsteande de oanhâldende bearmerk.

Oer it algemien ûntbleatet it rapport in ferrassend bullish sentimint ûnder assetmanagers foar digitale aktiva, en markeart har leauwen yn 'e takomstige groei fan' e sektor, nettsjinsteande hjoeddeistige útdagings.

boarnen:

Amberdata

Koalysje Greenwich