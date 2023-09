Apple befêstiget dat de measte iPhone- en iPad-apps sille rinne op Vision Pro

Apple hat befêstige dat de mearderheid fan iPhone- en iPad-apps kompatibel sil wêze mei Vision Pro, har oankommende mixed reality-headset. Yn in notysje oan ûntwikkelders stelde Apple dat "hast alle" apps ûntwikkele foar iPad en iPhone te krijen sille wêze op Vision Pro. De headset sil in App Store hawwe dy't apps tsjinnet dy't spesifyk ûntwikkele binne foar visionOS, lykas kompatibele iPad- en iPhone-apps dy't kinne wurde útfierd op 'e headset.

Untwikkelders hawwe twa opsjes as it giet om har apps op Vision Pro. Standert wurde iPad- en iPhone-apps automatysk publisearre yn 'e App Store foar Vision Pro. As alternatyf kinne ûntwikkelders in native visionOS-ferzje fan har app bouwe en Apple's Universal Purchase cross-buy-systeem brûke om it fergees oan te bieden oan klanten dy't de app al op iPhone of iPad hawwe kocht. Ûntwikkelers hawwe ek de kar om har app út te kiezen fan it ferskinen op Vision Pro folslein.

Wylst de measte frames beskikber yn iPadOS en iOS binne opnaam yn visionOS, guon mooglikheden spesifyk foar bepaalde kaders sille net beskikber wêze op Vision Pro. Dizze omfetsje tagong ta rau accelerometer as gyroscoop, oanpaste perifeare bestjoerders, rau GPS, NFC, SMS, HealthKit, RoomPlan, AppClip, en MLCompute. Wat de kamera's op Vision Pro oanbelanget, kinne se net tagonklik wurde troch apps fan tredden. Ynstee, besykje tagong ta de kamera's sil resultearje yn in firtuele webcam werjefte fan de brûker of in swarte feed mei in "gjin kamera" ikoan.

Guon iPhone- en iPad-funksjes wurde automatysk oanpast foar visionOS. Apps dy't TouchID of FaceID brûke sille wurde trochstjoerd fia Vision Pro's eye-tracking basearre OpticID-systeem. Derneist sil Apple's Core Location API tastean lokaasje approximaasje fia Wi-Fi of it krijen fan lokaasje ynformaasje fan in tichtby lizzende iPhone.

Apple beweart dat "hûnderttûzenen" iPhone- en iPad-apps soepel sille rinne op Vision Pro as it lanseart. Untwikkelders kinne de visionOS-simulator al brûke om kompatibiliteit fan har apps te garandearjen mei de kommende mixed reality-headset.

Boarnen: Apple.