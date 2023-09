Steam ranks Overwatch 2 en NBA 2K24 as slimste spultsjes fan it jier

Steam hat koartlyn Blizzard's Overwatch 2 en 2K Sports 'NBA 2K24 oanwiisd as de earste en twadde minste spultsjes fan it jier, basearre op brûkersbeoardielingen. Fan 'e 183,780 totale Steam-resinsjes foar Overwatch, binne 165,573 negatyf. Likegoed hat NBA 2K24, dy't waard útbrocht op 8 septimber, 3,135 negative resinsjes krigen fan in totaal fan 3,523 resinsjes.

De negative resinsjes foar Overwatch 2 komme benammen út 'e oanwêzigens fan mikrotransaksjes. It spul wenne oarspronklik op Blizzard's online winkel, Battle.net, wêr't brûkers gjin feedback koene efterlitte. Doe't Overwatch lykwols yn augustus op Steam beskikber steld waard, hienen spilers úteinlik de kâns om har ûntefredenens mei de mikrotransaksjes út te drukken. Nettsjinsteande de negative feedback hâldt Overwatch 2 noch altyd in plak yn Steam's top 50 meast spile spultsjes, mei hast 30,000 tagelyk brûkers. It liket derop dat hoewol guon spilers de rjochting dy't it spultsje hat nommen net leuk fine, se noch genietsje fan it spyljen.

NBA 2K24, oan 'e oare kant, hat krityk net allinich foar syn mikrotransaksjes, mar ek foar syn swakke grafiken en gameplay. Teloarstelde fans sizze dat dizze teloarstelling net nij is, om't eardere ynstallaasjes yn 'e NBA 2K-searje ek teloarstellend binne. Yn feite waard de 2020-release, NBA 2K21, bestimpele as in "mobile free-to-play-scam", en de 2021-release, NBA 2K22, waard bekritisearre as "ien enoarme shakedown." Spilers uterje frustraasje mei de oanhâldende oanwêzigens fan mikrotransaksjes, dy't sûnt NBA 2K13 diel hawwe fan 'e searje.

Nettsjinsteande de negative beoardielingen hawwe sawol Overwatch 2 as NBA 2K24 noch trouwe fanbases. De krityk en teloarstelling útsprutsen troch spilers jouwe lykwols oan dat wichtige feroarings nedich wêze kinne yn takomstige iteraasjes fan dizze spultsjes om it fertrouwen en de tefredenheid fan 'e gamingmienskip werom te winnen.

