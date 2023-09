NBA 2K24 ûntfangt swiere krityk en docht mei oan 'e rangen fan min beoardielde spultsjes op Steam

De frijlitting fan NBA 2K24 hat resultearre yn in weach fan negative feedback fan 'e gamingmienskip, wêrtroch it in plak fertsjinnet ûnder de minste beoardielde spultsjes op Steam. Spilers hawwe har ûntefredenens útsprutsen mei it nije badge-regressionsysteem fan it spultsje en it opnimmen fan 'e Shooting Slump-meganiker, en beskôgje se as guon fan' e meast teloarstellende tafoegings fan 'e franchise.

Ien wichtich probleem, foaral foar PC-spilers, is dat de PC-ferzje fan it spultsje net komt mei de folgjende-gen-funksjes beskikber op PS5 en Xbox Series X | S. As resultaat sille PC-spilers in beheinde set funksjes hawwe yn ferliking mei har konsole-tsjinhingers.

De negative ûntfangst fan NBA 2K24 is evident yn syn brûkerswurdearrings op Steam. Fanôf no is it spultsje it twadde leechste beoardielde spultsje op it platfoarm, mei in skriklike 90.1% fan brûkersbeoardielingen dy't it in negative wurdearring jouwe. Fan 2,928 beoardielingen wiene mar 9.9% posityf, wat it ien fan 'e meast negatyf beoardiele spultsjes op Steam makket, fergelykber mei de beruchte beoardielingsbombardemint fan Overwatch 2.

In protte fan 'e negative resinsjes markearje de teloarstelling fan PC-spilers fanwege it gebrek oan nije funksjes. Ferskate brûkers leauwe dat NBA 2K24 gewoan in kopy-en-plak is fan it spultsje fan it foarige jier, ûntbrekt ynnovaasje en behâldt ûngelikens en mishanneling tsjin PC- en Steam-spilers.

PC-spilers sille ferskate tafoegings yn it spul misse, ynklusyf Crossplay, de mooglikheid om in karriêre te begjinnen yn 'e WNBA, en MyNBA. Dizze útsluting draacht fierder by oan de frustraasjes dy't troch de mienskip útsprutsen wurde.

It bliuwt te sjen hoe't de ûntwikkelders dizze soargen sille oanpakke en oft se feroaringen sille meitsje om de gamingûnderfining foar NBA 2K24-spilers te ferbetterjen, benammen dy op it PC-platfoarm.

