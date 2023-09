NBA 2K24 ûntfangt efterstân fan PC-spilers, wurdt twadde-slechtst beoardiele spultsje op Steam

De koartlyn frijlitten NBA 2K24, de lêste ynstallaasje yn 'e langrinnende basketbalsearje ûntwikkele troch 2K, hat yntinsive krityk te krijen fan PC-spilers, wat resultearre yn in ynstream fan negative resinsjes op Steam. As resultaat is it spultsje no it twadde minste beoardiele spultsje op it platfoarm, krekt efter Overwatch 2, neffens Steam 250.

De efterstân komt út it feit dat de PC-ferzje fan NBA 2K24 is basearre op de PlayStation 4- en Xbox One-ferzjes fan it spul, ynstee fan de mear avansearre PlayStation 5- en Xbox Series X/S-ferzjes. Dit beslút hat de PC-edysje visueel ûntbrekke en sûnder signifikante ferbetteringen yn ferliking mei de frijlitting fan ferline jier. Derneist binne bepaalde funksjes eksklusyf foar de nijere konsoleferzjes ôfwêzich yn 'e PC-ferzje.

Bygelyks, de offisjele webside fan it spultsje markearret funksjes lykas ProPLAY, dy't naadloos echte NBA-footage yn 'e gameplay fan NBA 2K24 opnimt, en ek de personaliseare karriêremodus neamd The W. Spitigernôch binne dizze funksjes allinich tagonklik foar spilers op PlayStation 5 en Xbox Series X / S, wêrtroch PC-spilers har ferlitten fiele.

Beoardielingen op Steam uterje de teloarstelling dield troch spilers. In protte wize derop dat de gameplay en animaasjes foar it grutste part net feroare bliuwe fan eardere iteraasjes. Ien spiler stelt: "It haadmenu en de tekstueren fan it park sjogge noch altyd heul goedkeap út as altyd." In oare resinsje markeart it gebrek oan ynspanningen yn 'e PC-ferzje, fergelike it mei de konsole-edysje en sprekt frustraasje út oer miste kânsen om it op par te meitsjen mei de folgjende-gen ferzjes.

Krityk wurdt ek rjochte op it opnimmen fan mikrotransaksjes yn NBA 2K24, in spultsje dat spilers al foar folsleine priis hawwe betelle. Negative opmerkingen op platfoarms lykas Reddit neame hoe't it spultsje ferskate mikrotransaksjetaktiken brûkt, wat ûntefredenens ûnder spilers fierder fergruttet.

Fanôf no hat 2K de problemen om de PC-ferzje net oanpakt of ynformaasje levere oer potensjele updates om it spultsje te ferbetterjen.

