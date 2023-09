De Nora: In ljochte en romme hûs oan 'e foarkant

De Nora by Calbridge Homes is in 2,013 fjouwerkante foet ienfamyljehûs mei front-drive dat it belang fan natuerlik ljocht yn hûsûntwerp toant. Lizzend yn Fireside, Cochrane, is dit modelhûs ûntworpen om sinneljocht te maksimalisearjen, fral op 'e haadferdjipping.

It haadnivo mei iepen konsept fan 'e Nora hat iepen treppen en in relingstyl wêrtroch ljocht frij streamt. Goed pleatste finsters, ynklusyf dy oan twa kanten fan in hoeke yn 'e grutte keamer, bringe waarmte en in fleurige sfear yn' e romte. De grutte keamer sels is 13 foet by 14 foet 10 inch en hat in boeiende doazefoarmige kachel mei stilike tegelomjouwing op folsleine hichte.

Yn de sintraal lizzende L-foarmige keuken biedt in eilân mei in itenbar dy't op syn minst trije minsken sit foar sawol funksjonaliteit as gemak. Apparaten fan roestfrij stiel, ynklusyf in koelkast mei Frânske doar, foegje in touch fan moderniteit ta oan 'e romte. Romme opslach is te krijen yn 'e oerfloed fan kasten en de trochrinnende pantry, en soarget derfoar dat elk keukenartikel in eigen plak hat. De pantry slút oan op in modderkeamer mei tagong ta de taheakke garaazje, wêrtroch it lossen fan boadskippen in wyntsje makket.

Op 'e twadde ferdjipping jouwe grutte ruten yn' e bonuskeamer en master ensuite natuerlik ljocht en prachtich útsicht. De bonuskeamer is nei foaren en biedt útsjoch oer de foartún, lykas ek in iepen-nei-ûnder funksje mei útsjoch oer de foyer. Twa sekundêre sliepkeamers binne like grut, en eliminearje alle skeel tusken bern oer slieparranzjeminten. Se wurde stipe troch in romme folsleine badkeamer mei in idelens mei twa wasktafels ûnder in spegel yn 'e heule breedte.

De Nora biedt net allinich in funksjoneel en goed ûntworpen hûs, mar ek in ljochte en útnoegjende wenromte dy't de foardielen fan natuerlik ljocht maksimaleart.

